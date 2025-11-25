Ігнат розповів про особливості нічної атаки РФ: подробиці

Атака на Київ 25 листопада. / © Associated Press

Армія РФ під час атаки 25 листопада застосувала безпілотники, а також кілька типів ракет. Зокрема, аеробалістичні “Кинджали”. Велику кількість БпЛА росіяни запустили з різних локацій. Багато дронів летіли через Чернігівську та Сумську області.

Про це розповів керівник управління комунікацій ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Ранок.LIVE.

“Чернігівська область у другій половині ночі була взагалі вся червоною. Дуже багато дронів летіло звідти в напрямку Київської області. На Одесу летіла величезна кількість — десятки БпЛА. Вони летять групами. Здається, що один маркер на моніторі, а насправді це може бути група із декількох”, - наголосив Ігнат.

Зокрема, Повітряним силам вдалося перехопити “Кинджали”. За словами Ігната, не всі ракети, які не потрапили в статистику збитих, досягли своїх цілей. Про влучання ракет інформація подається лаконічно, оскільки ці дані цінні для ворога.

“Російські дрони залітали на територію Румунії та Молдови, зокрема члена НАТО. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив цю інформацію. Румунська сторона відповідним чином реагувала на ці загрози”, - наголосив він.

Нагадаємо, ПС у своєму звіті повідомили, що вночі та зранку РФ вдарила "Кинджалами", крилатими і балістичними ракетами. Загалом - 486 засобів повітряного нападу: 22 ракет та 464 безпілотників. Зокрема, ППО знищила 438 БпЛА та один “Кинджал”.