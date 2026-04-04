ТЦК / © Цензор.нет

Моніторинговий візит уповноваженого з прав людини у Закарпатській області Андрія Крючкова до Ужгородського РТЦ та СП виявив факти незаконного утримання громадян, серед яких — люди з явними фізичними вадами та ветеран війни.

Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, затриманих людей в ТЦК утримували тижнями — зафіксовано утримання протягом 21, 24, 30 і навіть 50 днів.

На відео, яке опублікував Лубінець, ветеран демонструє посвідчення УБД, однак навіть цей статус не став підставою для його звільнення.

Окремо омбудсмен звернув увагу на ігнорування очевидних хвороб, опублікувавши фото, на якому чоловік має явні проблеми з пальцями рук.

© Дмитро Лубінець facebook

Попри те, що у декого з чоловіків є фізичні вади, які неможливо не помітити, їх продовжували утримувати.

© Дмитро Лубінець facebook

«Лише після втручання мого Представника викликали швидку чоловіку з тиском 190 на 100, який декілька днів прохав про допомогу. Його госпіталізували із загрозою життю. Після цього не дивно, що ми отримуємо повідомлення про раптові смерті в приміщеннях ТЦК та СП», — зауважив Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що система мобілізаційних заходів вибудувала власну модель вседозволеності, а приміщення ТЦК та СП фактично перетворилися на місця несвободи без жодних юридичних підстав.

«У суспільстві досі існує думка, що піднімати такі факти — означає підігрувати російській пропаганді. Насправді ж ворогу підігрує саме беззаконня, адже юридичні механізми захисту не працюють, і з кожним днем ситуація лише погіршується», — наголосив він.

Лубінець вважає, що конфлікти між громадянами та працівниками ТЦК та СП відбуватимуться й надалі, якщо останні не нестимуть жорсткої юридичної відповідальності за незаконні дії.

Омбудсмен зазначив, що за результатами візиту направлено заяву про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 127 (катування), 344 (втручання у діяльність державного діяча) та 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) ККУ.

«Мобілізація необхідна, війна триває, але все має відбуватися виключно в правовому полі. Я засуджую і незаконні дії з боку ТЦК та СП, і водночас будь-які напади на працівників цих установ. І так, це дуже прикро, що держава не може навести лад у цій системі. Якщо ситуація не зміниться негайно, на нас чекає ще більше розшарування держави та ще більші порушення прав людини», — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, мешканець Дніпра восьму добу перебуває у комі після нападу невідомих у балаклавах. За словами його дружини, до інциденту причетні працівники ТЦК, оскільки він встиг повідомити їй, що його забирають на військово-лікарську комісію.