Ігнорування повістки у "Резерв+": у яких випадках загрожує штраф

Повістка є офіційним викликом громадянина до / © armyinform.com.ua

Реклама

Цифрові push-сповіщення в застосунку «Резерв+» про відправлення поштових повісток мають виключно інформаційний характер і не є офіційним врученням виклику до ТЦК та СП.

Про це повідомила адвокатка Віолета Монастирська, передає Новини.LIVE.

Реклама

Від початку 2026 року в роботі застосунку «Резерв+» з’явилася нова опція. Сервіс інформує користувачів про надсилання паперових повісток від ТЦК та СП рекомендованими листами через «Укрпошту».

Реклама

Як пояснила двокатка Віолета Монастирська, це сповіщення надходить ще до фактичного вручення листа поштарем та містить базові деталі, сам факт відправлення, а також точну дату й час, коли військовозобов’язаному належить з’явитися до територіального центру.

Утім, наголошує юристка, подібні повідомлення мають виключно довідковий характер і жодним чином не прирівнюються до офіційного вручення виклику.

Чи можуть виписати штраф за проігнороване сповіщення в «Резерв+»

Нововведення працює суто за бажанням громадянина і не активується автоматично. Користувач може самостійно увімкнути або вимкнути цю функцію у меню налаштувань програми. Відповідно, як саме отримання повідомлення на екран смартфона, так і його повне ігнорування не породжують жодних юридичних обов’язків чи штрафних санкцій.

Як надсилають повістки та скільки часу є на їх отримання

Реклама

Повістка може бути:

вручена представником групи оповіщення

вручена відповідальною особою під час проведення заходів оповіщення

вручена безпосередньо в ТЦК та СП

надіслана рекомендованим поштовим відправленням.

Якщо документ надсилають поштою, його можуть направити:

на адресу місця проживання, яку військовозобов’язаний або резервіст повідомив під час уточнення своїх військово-облікових даних

якщо така адреса не уточнювалася — на адресу зареєстрованого або задекларованого місця проживання

Не кожна неявка автоматично означає порушення. Серед поважних причин — хвороба, стихійні обставини, воєнні дії та їхні наслідки, смерть близького родича, а також інші обставини, які об’єктивно не дозволили людині прибути вчасно.

Причину необхідно підтвердити документами. Крім того, про неможливість прибути потрібно повідомити ТЦК не пізніше трьох діб від зазначених у повістці дати й часу.

Реклама

Мобілізація в Україні — останні новини

Раніше повідомлялося, що несплачений штраф за порушення правил військового обліку під час мобілізації в Україні може перетворитися на більшу проблему. Якщо не заплатити вчасно, справу можуть передати до виконавчої служби: рахунки заблокують, на майно накладуть арешт, а за певних умов його можуть продати, щоб погасити борг.

Також повідомлялося, хто в Україні не зможе оформити бронювання від мобілізації. Експерти назвали категорії військовозобов’язаних, для яких відстрочка недоступна навіть за наявності офіційного працевлаштування або певних сімейних підстав.

Новини партнерів

Новини партнерів