Ігнорував хвилину мовчання та кричав на пасажирів: у Львові звільнили водія автобуса

У Львові звільнили скандального водія автобуса:

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У Львові звільнили 62-річного водія автобуса №51 через його поведінку під час хвилини мовчання. Чоловік не зупинив транспортний засіб, а у відповідь на зауваження пасажирів, серед яких був військовослужбовець, почав кричати. Про цей випадок стало відомо завдяки відео, поширеному в соціальних мережах.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Реакція міської влади та перевізника

У Департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради (ЛМР) наголосили, що вшанування пам’яті загиблих захисників є моральним обов’язком кожного. Там заявили, що у подібних випадках реакція буде безкомпромісною: якщо інцидент підтверджується, водія звільняють з подальшою забороною працювати на будь-яких міських маршрутах.

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Приватний перевізник «Успіх-БМ», який обслуговує маршрут №51, також прокоментував ситуацію. У компанії повідомили, що автобус знято з рейсу, а водій не зміг чітко пояснити свої дії. Втім, рішення вже ухвалено: його буде звільнено.

«Для нашої компанії це питання принципове: дев’ятеро наших водіїв нині боронять Україну, і ще один, на жаль, загинув. Ми розуміємо, якою страшною ціною дається нам свобода, тому прояви зневаги до пам’яті захисників — неприпустимі», — зазначили у компанії, висловивши щирі вибачення за поведінку водія та надію на висновки для інших.

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Навчання для водіїв громадського транспорту

У Департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР також додали, що місто проводить системні навчання для водіїв громадського транспорту. На цих тренінгах фахівці з доступності розповідають про правила взаємодії та коректної комунікації з різними категоріями пасажирів, зокрема з військовими, людьми з обмеженими можливостями, пільговиками та учнями.

Директор департаменту Олег Забарило підкреслив, що незважаючи на оновлення рухомого складу та інфраструктури, головною ланкою залишається водій, який є «обличчям транспорту» і від якого залежить комфорт та довіра пасажирів.

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«Вже понад 60% водіїв пройшли тренінги з якісної комунікації, особливо з вразливими категоріями громадян. Уже проведено 15 таких навчань. Надалі кожен, хто працює на маршрутах, має пройти таке навчання», — зазначив Олег Забарило. Він додав, що місто продовжує працювати над вдосконаленням водіїв, аби зменшити кількість скарг та уникнути подібних випадків у майбутньому. Загалом на міських маршрутах Львова працює близько 1300 водіїв.

Нагадаємо, хлопець із Львівщини хотів зробити петарду, але потрапив у лікарню. Вибух призвів до важких травм.

Інцидент стався ввечері 26 червня. Постраждалий — студент другого курсу одного з фахових коледжів — перебував у власному гаражі, де намагався зібрати петарду з використанням хімічних речовин. У процесі виготовлення стався вибух.