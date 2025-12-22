Ігор Коломойський знову анонсує судові засідання

Ігор Коломойський / © УНІАН

Реклама

23 грудня о 13:00 та 25 грудня о 12:00 у Вищому антикорупційному суді (суддя Воронько В.Д.) за адресою провулок Хрестовий, 42А відбудеться чергове засідання у справі бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак.

У вівторок Вищий антикорупційний суд розглядатиме клопотання Національного антикорупційного бюро України про встановлення Ігорю Коломойському строків на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, яке розслідується НАБУ за процесуального керівництва САП.

Реклама

“У зв’язку із цим Ігор Валерійовича анонсує цікаве судове засідання, на якому, серед іншого, буде озвучена інформація про підходи і методи роботи Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Принагідно Ігор Валерійович буде готовий надати відповіді на питання, не порушуючи дисципліну виключно під час перерв у засіданнях, та запевняє у цікавості даного судового процесу”, – заявив адвокат бізнесмена Олександр Лисак.

Нагадаємо, бізнесменові Ігорю Коломойському, 11 грудня, подовжили запобіжний захід — тримання під вартою. За ґратами його утримують вже понад два роки.

Раніше Коломойський назвав «катастрофою» проведення виборів під час війни, а також розповів про деталі спроби замаху на Тимура Міндіча в Ізраїлі.