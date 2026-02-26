Ігор Терехов запропонував встановити День ВПО на державному рівні

Реклама

За його словами, такий день має бути не формальністю, а нагадуванням державі та громадам про конкретне завдання: за кілька років дати людям житло, роботу та нормальні умови для життя без статусу переселенця.

Терехов наголосив, що питання житла для людей, які втратили домівки через війну, потребує системного державного рішення. Водночас, за його словами,у Харкові забезпечують базову підтримку та працюють над інтеграцією людей у громаду - через доступ до соціальних, адміністративних і медичних послуг, освіти для дітей та можливостей працевлаштування.

Окремо міський голова акцентував увагу на роботі для ВПО як важливій частині адаптації. За його словами, у Харкові є потреба в кадрах, зокрема, на комунальних підприємствах, і місто зацікавлене, щоб люди мали стабільний дохід і відчуття опори.

Голова АПМГ підкреслив, що 25 лютого може стати символічною датою для вшанування шляху ВПО, але важливо, щоб цей статус не був постійним.

«Я вважаю, що 25 лютого має бути Днем ВПО, бо саме тоді почалося масове вимушене переселення людей. Але цей день не має бути «назавжди». Умовно - на п’ять років, щоб за цей час держава і місцева влада зробили головне: надали житло і забезпечили нормальну інтеграцію, щоб люди припинили жити у статусі ВПО й просто жили своїм життям», - зазначив Ігор Терехов.