Ігоря Коломойського вкотре не довели до суду — на цей раз через "мінування"

Вчора, 19 листопада 2025 року, у Київському апеляційному суді мав відбутися розгляд скарги на ухвалу Печерського районного суду, відповідно до якої Ігор Коломойський перебував під вартою від 25 серпня по 16 жовтня 2025 року. Однак засідання так і не відбулося.

Причиною стало чергове повідомлення про “мінування” будівлі суду. Через це справу було знято з розгляду, а самого Ігоря Валерійовича до суду не доставили. Нову дату слухання призначили аж на 17 грудня 2025 року.

“Законодавство зобов’язує апеляційні суди розглядати такі скарги протягом трьох днів. Натомість у цій справі перегляд триває вже три місяці. З огляду на нову дату засідання, фактична затримка становитиме майже чотири місяці”, — заявив захисник Ігоря Коломойського Адвокат Олександр Лисак.

За його словами, таким чином, апеляційний розгляд відбувається вдвічі довше, ніж діяв сам оскаржуваний запобіжний захід, і більш ніж у сорок разів перевищує встановлений законом строк.

“Подібна практика є неприпустимою, оскільки фактично позбавляє особу права на ефективне апеляційне оскарження рішення, яке обмежує свободу. Такі порушення неодноразово ставали підставою для винесення рішень Європейським судом з прав людини проти України”, — зазначив Олександр Лисак.

Він додав: “Дана історія свідчить про глибоку кризу ефективності судового контролю у провадженнях, пов’язаних із триманням під вартою та може стати підставою для чергового рішення Європейського суду з прав людини”.