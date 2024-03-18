Ілля Євлаш став новим речником Повітряних сил: що про нього відомо

Ілля Євлаш – 27-річний майор ЗСУ, уродженець міста Мена на Чернігівщині.
Новим речником Повітряних сил Збройних сил України замість полковника Юрія Ігната став майор Ілля Євлаш.
Що відомо про нового спікера Повітряних сил, йдеться в ТСН.ua.
Ілля Євлаш – 27-річний майор ЗСУ, уродженець міста Мена на Чернігівщині. Про біографію Євлаша відомо небагато. В інтерв'ю виданню "Укрінформ" у лютому 2024-го офіцер розповідав, що закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за фахом "Журналістика".
2020 року після завершення навчання Євлаш влаштувався на один з інформаційних українських телеканалів.
"Мені на канал надійшла повістка. Я вирішив піти одразу в армію і десь на початку літа 2021 року потрапив до командування Сухопутних військ, до служби зв’язків з громадськістю, звідки в мене розпочався медійний шлях", – розповідав Ілля.
Під час служби висвітлював військові навчання ЗСУ спільно з підрозділами Великої Британії та Канади.
У перші тижні вторгнення команда, до якої належав зокрема і Євлаш, створила ідею про "Привида Києва" — збірний персонаж героїзму пілотів, які воювали проти РФ під час оборони столиці.
В Повітряних силах зазначили, що Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”. Речник східного угруповання військ.
З огляду на фотографії у соцмерережах, у січні цього року Ілля Євлаш одружився.
Раніше повідомлялося, що у 47-й бригаді вчетверте за два роки змінився командир.
Читайте провідні новини дня:
- Який вигляд має супер'яхта Медведчука зсередини і де вона зараз – ексклюзивний сюжет ТСН
- Війська НАТО в Україні: гучна заява Макрона отримала несподіване продовження
- Рейд російських добровольців на території РФ: захоплено ще одне село – все, що відомо станом на зараз