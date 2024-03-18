Ілля Євлаш став новим речником Повітряних сил: що про нього відомо

Новим речником Повітряних сил Збройних сил України замість полковника Юрія Ігната став майор Ілля Євлаш.

Що відомо про нового спікера Повітряних сил, йдеться в ТСН.ua.

Ілля Євлаш – 27-річний майор ЗСУ, уродженець міста Мена на Чернігівщині. Про біографію Євлаша відомо небагато. В інтерв'ю виданню "Укрінформ" у лютому 2024-го офіцер розповідав, що закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за фахом "Журналістика".

2020 року після завершення навчання Євлаш влаштувався на один з інформаційних українських телеканалів.

"Мені на канал надійшла повістка. Я вирішив піти одразу в армію і десь на початку літа 2021 року потрапив до командування Сухопутних військ, до служби зв’язків з громадськістю, звідки в мене розпочався медійний шлях", – розповідав Ілля.

Ілля Євлаш / Фото: Ілля Євлаш / Facebook

Під час служби висвітлював військові навчання ЗСУ спільно з підрозділами Великої Британії та Канади.

У перші тижні вторгнення команда, до якої належав зокрема і Євлаш, створила ідею про "Привида Києва" — збірний персонаж героїзму пілотів, які воювали проти РФ під час оборони столиці.

В Повітряних силах зазначили, що Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”. Речник східного угруповання військ.

Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ, коли його очолював генерал Сирський

З огляду на фотографії у соцмерережах, у січні цього року Ілля Євлаш одружився.