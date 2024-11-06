Ілон Маск проведе ніч виборів у США із Трампом - ЗМІ

Американський мільярдер Ілон Маск проведе ніч виборів разом із кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на співрозмовників NYT.

Стало відомо, що Маск планує відвідати резиденцію Трампа в Мар-а-Лаго у штаті Флорида та буде в невеликому колі людей, які разом із експрезидентом США спостерігатимуть за результатами виборів.

"Дональд Трамп організував кілька вечірок різного рівня ексклюзивності, зокрема вечерю для невеликої кількості донорів у Мар-а-Лаго і ще меншу вечірку для тих, хто буде з ним протягом вечора", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 5 листопада, розпочалося голосування за наступного президента Сполучених Штатів Америки. На цю посаду претендують віцепрезидентка США Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп.

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