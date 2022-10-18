Ілон Маск відкликав свою заяву до Пентагону щодо фінансування Starlink в Україні

Маск відкликав запит до Пентагону про оплату роботи Starlink в Україні.

Американський винахідник і бізнесмен Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX вже відкликала звернення до Пентагону щодо оплати роботи Starlink в Україні.

Про це він написав у Twitter.

Маск залишив відповідний коментар під статтею Politico про те, що Пентагон розглядає можливість фінансувати роботу супутникового зв'язку Starlink.

"SpaceX вже відкликала свій запит щодо фінансування", - написав він.

SpaceX has already withdrawn its request for funding — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022

Нагадаємо, що компанія Ілона Маска SpaceX у вересні звернулася до Пентагону з проханням взяти на себе фінансування супутникового зв'язку Starlink в Україні.

До цього Ілон Маск пропонував Україні мирно вирішити конфлікт із Росією і віддати РФ частину українських територій, де проживають прихильники Росії.

Українські політики відреагували на скандальні дописи Ілона Маска щодо України. Відписав з цього приводу і особисто Володимир Зеленский.

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