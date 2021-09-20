Ім'я Аліна та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Аліна читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Аліна

У давньогерманській мові ім'я Аліна є скорочення від імені Adelheid (Аделаїда). Воно утворюється з двох слів: adal (благородний) і heid (рід). Тому можна вважати, що перекладається воно як "шляхетський рід", хоч це досить умовно.

Форми імені Аліна

Алінуся, Ліна, Аля, Алінка, Алічка, Аліночка, Алісічка.

Аліна – характер та доля

Аліна в дитинстві

Маленька Аліна має чудову пам'ять, тому завдання батьків в тому, що б забезпечити якісність інформації та її інтенсивність. Якщо ж не давати Аліні достатньою розумового навантаження, то її природний талант швидко зійде нанівець. З неприємних характеристик самої вираженою можна назвати упертість. До того ж проявляючи впертість дитина стає дратівливою до будь-яких доводів. Найголовніше для батьків не доводити її до такого стану.

Доросле життя Аліни

Як і в дитинстві Аліна примхлива і часто схильна до конфліктів. Це позначається на її оточенні і часто друзів у неї мало або зовсім немає. Найбільш болючим періодом можна назвати підлітковий вік. Згодом Аліна переростає "дитячі хвороби", стає більш стриманою і спокійною. Однак стриманість не означає відсутність внутрішнього переживання. Вона може багато не говорити, але краще вам не знати, що у неї на думці.

Успішність Аліни досить передбачувана в тих місцях, де дипломатичність є слабкістю і недоречна. Кар'єра актриси, лікаря або керівника проектами для неї можуть принести успіх у житті. Там же де потрібно шукати підхід і вміти пристосовуватися під інших, там Аліна має дуже мало шансів. Професії психологи або педагога, для неї небажані.

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Кохання, сексуальність, шлюб

Значення імені Аліна не передбачає бурхливих пристрастей, сильних емоцій або вічних інтриг. Часто вона вступає у стосунки з "першим зустрічним". На жаль, низька самооцінка позбавляє дівчину вибірковості. Утворивши з кимось пару, вона віддає другій половинці абсолютно всю свою любов.

Сумісність імені Аліна з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Аліни з іменами: Артем, Євген, Максим, Микита, Олександр, Сергій.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Аліни з іменами: Андрій, Анатолій, Дмитро, Ігор.

Іменини Аліни

Іменини Аліни 2021 року за православним календарем святкують 17 червня, 20 жовтня, 23 листопада, 23 грудня.

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