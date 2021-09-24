Ім'я Аліса та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Аіса читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Аліса

Ім'я Аліса вважається короткою формою імені Adelais, яке своєю чергою походить від давньогерманської Adalheid, що складається з по суті двох слів. Це слова adal (благородний або знатний) і heid (вид, рід або образ).

Друга гіпотеза, що Аліса має коріння теж з грецької мови і походить від слова aletheia, що перекладається як "істина".

Форми імені Аліса

Аліска, Алісочка, Алісія, Ася, Лола.

Аліса – характер та доля

Аліса в дитинстві

У дитинстві Аліса слухняна і господарська дитина. У неї вроджене бажання наводити порядок. Якщо у іграшок є своє місце, то вона їх покладе саме туди. Може розкидати іграшки тільки для того, щоб їх розкласти по місцях. Дівчинка дуже допитлива і обожнює все нове.

Не любить пильної уваги. Розповідати вірші на табуретці і співати - не її коник. Так само не любить і болісно сприймає всі форми тиску. Вважає себе досить розумною і здатною до діалогу. Якщо ви її щось змусите зробити, вона буде вважати, що вам просто шкода час на те, щоб її переконати.

Доросле життя Аліси

Аліса цікава і принципова людина. Вона не піде на угоду з совістю і буде стояти за правду до кінця. Рідко шкодує про зроблене. Аліса прекрасний працівник. Довести справу до кінця вважає вкрай важливим. Водночас, вона досить скромна і не любить виділятися. Відповідально ставиться до витрат як на роботі, так і в сім'ї. Вона прагматична і легко піддається переконанню якщо воно побудовано на логічних доводах. Сентиментальність проявляє рідко і тільки в колі близьких друзів.

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Кохання, сексуальність, шлюб

Аліса дуже велелюбна. Вона відкрита, чарівна і зазвичай охоче погоджується на романтичні побачення. Вона рідко коли буває без пари тривалий час, і у неї завжди багато шанувальників.

У родині Аліса хороша дружина і приємна невістка. Зазвичай легко знаходить контакт з ріднею з боку чоловіка. Виходить заміж досить пізно і серйозно підходить до вибору супутника життя. Аліса хороша господиня і любить приймати гостей.

Сумісність імені Аліса з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Аліси з іменами: Антон, Андрій, Олексій, Віктор, Дмитро, Денис, Ігор, Максим, Микита, Олександр, Семен, Степан, Сергій.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Аліси з іменами: Віталій, Юрій.

Іменини Аліси

Іменини Аліси 2021 року за православним календарем святкують 9 січня, 15 червня, 16 грудня.

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