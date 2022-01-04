Ім'я Анастасія та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Анастасія, читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Анастасія

На грецькій мові ім'я Анастасія (Ἀναστασία) означає "повернена до життя". Саме ім'я - це жіноча форма імені Анастас. Анастас перекладається як "неділя".

Форми імені Анастасія

Анастасья, Настасья, Настасія, Настасея. Найчастіше дівчину називають Настею, Настусею. Серед молоді поширені такі скорочені форми імені Анастасія: Настена, Настюха, Настюша, Настяха.

Рідше зустрічаються: Наста, Наюся, Настюля, Настула, Настюра, Настуся, Настася, Стася, Настасьюшка. Іноді трапляються зовсім короткі форми імені Анастасія: Нася, Ната, Ная, Наюся, Нюся, Тена, Туся, Тася, Ася, Сюта, Сюша.

Анастасія – характер та доля

Анастасія у дитинстві

Маленька Настя гарна і слухняна дитина. Вона добра і навіть довірлива дівчинка. Дітям, які схильні до хитрощів і злих жартів, легко її образити. У дівчинки чудово розвинена уява. Вона любить коли їй читають казки на ніч, а також може і сама їх вигадувати. Завдяки уяві легко вигадує собі заняття, хоча звичайно любить, коли з нею грають.

Доросле життя Анастасії

Анастасія схильна до швидкої зміни настроїв та легкої нервозності. Анастасія володіє відмінною інтуїцією і водночас має прекрасні аналітичні здібності. У те, що це може поєднуватися в одній людині, важко повірити поки ви не зустрінете Настю.

Інтуїція Анастасії спрямована насамперед на життя близьких і сім'ю. Вона рідко використовує цей талант у корисливих цілях.

Pexels

Кохання, сексуальність, шлюб

Анастасія – сімейно-орієнтована людина. Навіть якщо вона прийшла на галасливу вечірку, її думки часто вертаються додому. Сім'я для неї – це найважливіша складова життя. Вона поступлива вдома і легко знаходить спільну мову з родичами чоловіка. Заміж зазвичай виходить рано і залишається у шлюбі протягом усього життя. Любить чоловіків із яскраво вираженою мужністю. Вірна та дбайлива дружина.

Сумісність імені Анастасія з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Анастасії з іменами: Авраам, Володимир, Едуард, Ельдар, Євдоким, Йосип, Ілля, Іраклій, Максим, Мирон, Олександр та Павло.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Анастасії з іменами: Альберт, Андрій, Владислав, Дем'ян, Лука, Пилип, Трохим.

Іменини Анастасії

Іменини Анастасії 2022 року за православним календарем святкують 4 січня, 23 березня, 28 квітня, 28 травня, 1, 9 червня, 4 липня, 11, 12 листопада, 26 грудня.

Читайте також: