Ім'я Андрій та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Андрій, читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Андрій

Ім'я Андрій походить від грецького слова "Андрос", і означає "мужній" або "відважний".

Форми імені Андрій

Андрюша, Андрюшка, Андрюня, Андрійко, Андрюха, Андре.

Андрій – характер та доля

Андрій у дитинстві

Характер маленького Андрія рухливий і непосидючий. Любить активні ігри, що зовсім не виключає посидючості, якщо ля цього є достатній інтерес. Вчиться добре, але вимагає постійної уваги і контролю. Добре грає з тваринами і домашнім вихованцям стає справжнім другом. Якщо вихованця в будинку немає, готуйтеся - він сам його принесе.

Доросле життя Андрія

Характер дорослого Андрія імпульсивний і непередбачуваний. Складно передбачити, що він зробить в наступну хвилину. Це може заважати йому у житті, але здебільшого Андрій не шкодує про зроблене. Андрій завжди душа компанії. Його здатність швидко знаходити контакт з іншими людьми допомагає в житті непогано влаштуватися.Зазвичай Андрій прикладає дуже багато зусиль, щоб досягти результату, тому мало що дається йому легко.

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Кохання, сексуальність, шлюб

Мінливість проявляється і в особистому житті. Освідчення в коханні одній дівчині або жінці не завадить йому назавтра ж виказати свою гарячу симпатію інший, за що жіноча стать часто буває на нього ображена. У стосунках з жінкою може бути ласкавий і ввічливий, але більше в цьому бажання сподобатися і виглядати добре, ніж справжнього ставлення. Все це до вступу в шлюб. У шлюбі Андрій воістину лицар і його жінка буде під надійним захистом. Свою дружину Андрій обожнює і всіляко проявляє свої почуття до неї.

Сумісність імені Андрій з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Андрія з іменами: Альбіна, Ганна, Єлизавета, Каріна, Лариса, Любов, Людмила, Марія, Маргарита, Олена, Раїса, Світлана, Тетяна, Юлія, Яна.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Андрія з іменами: Аліса, Анастасія, Антоніна, Варвара, Вікторія, Діана, Єва, Євгенія, Інга, Ольга, Оксана, Софія, Христина.

Іменини Андрія

Іменини Андрія 2021 року за православним календарем святкують 27 січня; 17, 21 лютого; 7 березня; 28 квітня; 31 травня; 5, 11, 23, 25, 26 червня; 3, 13, 17, 19, 22 липня; 17 серпня; 1, 19, 20, 23, 28 вересня; 4, 5, 6, 7, 15, 23, 30, 31 жовтня; 9, 11 листопада; 11, 13, 15, 16 грудня.

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