Ім'я Артем та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Артем читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Артем

Ім'я Артем має грецьке коріння і походить від грецького імені Артеміос (Αρτέμιος). У перекладі з грецької значення імені Артем - "неушкоджений" або "бездоганного здоров'я".

Форми імені Артем

Артемко, Тьома, Тьомка.

Артем – характер та доля

Артем в дитинстві

Маленький Артем веселий і активний хлопчик. Водночас, він може проявляти спокій і лідерські задатки. Це рідкісне поєднання дозволяє хлопчикові легко знаходити собі друзів і навіть ставати головним в маленькому дитячому колективі. Він схильний до активних і колективних ігор, але вимушену самотність переносить безболісно. У школі вчиться старанно, втім улюбленого предмета у нього немає. Артем більше цікавиться позашкільною програмою.

Доросле життя Артема

Дорослий Артем - це добрий, хоробрий, впевнений і спокійний чоловік. Він ініціативний, активний і завжди намагається стати лідером. Не любить брехні, говорить тільки правду, за що його недолюблюють оточуючі. Доброзичливий і товариський, але часом може бути жорстким.

Лідерські та ділові якості Артема роблять його успішним майже в будь-якій області. Він може стати успішним бізнесменом, чудовим інженером або доктором. Іноді у роботі можуть проявлятися диктаторські замашки, він схильний "перегинати палицю" в ставленні до підлеглих. У нього є низка вимог до роботи, яка повинна надихати його і задовольняти частину амбіцій. Якщо робота не відповідатиме цим вимогам, то Артем швидше за все змінить її.

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Кохання, сексуальність, шлюб

Для Артема характерна така риса, як пізній шлюб і спокійне ставлення до сімейних уз. Він дуже обережний в цьому питанні і не бачить своєї вигоди в створенні сім'ї. З віком він змінить свою думку. Артем буде прекрасним чоловіком і чудовим господарем будинку. Якщо цього не відбулося, то рішення про шлюб було для Артема передчасним.

Сумісність імені Артем з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Артема з іменами: Анна, Динара, Євдокія, Ірина, Катерина, Лариса, Людмила, Марія, Неллі, Поліна, Світлана, Сусанна, Тамара.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Артема з іменами: Віра, Марина, Наталя, Олена, Ольга, Серафима, Тетяна та Юля.

Іменини Артема

Іменини Артема 2021 року за православним календарем святкують 17 січня, 26 лютого, 6 квітня, 12 травня, 6 липня, 2 та 12 листопада.

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