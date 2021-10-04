Ім'я Богдан та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Богдан, читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Богдан

Богдан - це ім'я слов'янського походження. Воно складається з двох коренів - "Бог" і "давати". Вважається, що значення імені Богдан - "Богом даний".

Форми імені Богдан

Богданко, Богданонько, Богданчик, Богданцьо, Богданьо, Богдась, Богдасик, Бодьо, Бодя, Данко, Дан, Бодька, Бо, Бодюня, Босік, Босінька, Бідько, Бося, Бодик, Бодька, Бока.

Богдан – характер та доля

Богдан в дитинстві

Маленький Богдан - це розумна і здібна дитина. На жаль, він досить примхливий і складний у вихованні малюк. Богдан нерідко має підвищену упертість, але при невеликій корекції це можна перетворити в позитивну сторону. З дорослішанням дана особливість буде проявлятися все рідше і рідше. Так само батькам варто уважно ставитися до психічних навантажень на дитину, адже саме перевантаження психіки активує його негативні риси.

Навчається Богдан досить успішно, хоч зірок з неба не хапає. Йому даються як точні, так і гуманітарні науки. Для Богдана характерно надмірно піддаватися впливу свого оточення. Хлопчик досить працьовитий, але проявляє цю якість тільки за певної зацікавленості. У навчанні дуже багато буде залежати від педагогів Богдана.

Доросле життя Богдана

Дорослого Богдана можна охарактеризувати як сильного і сміливого чоловіка. Він простий у спілкуванні, а логічність його позиції завжди притягує до нього людей. Дорослий Богдан - це врівноважений і спокійний чоловік, у якого широке коло спілкування і гарна репутація. Він успішно вміє користуватися своїми сильними сторонами, а слабкі намагається зайвий раз не показувати. До слабкостей Богдана можна зарахувати його запальність. Він вміє добре контролювати цей недолік, але контроль не знімає внутрішньої напрженості.

Богдан працьовитий, а його наполегливості можна тільки позаздрити. Якщо справа йому цікава, то виявляється його кмітливість та інтелект. Він більше любить працювати на себе або без безпосередніх начальників. Богдан прекрасно проявляється як бізнесмен, медик або інженер. Загалом він буде успішний в будь-якій професії, яка буде йому до душі.

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Кохання, сексуальність, шлюб

У сімейних стосунках Богдан завжди лідер. Він прекрасний сім'янин і відмінний господар будинку, хоча іноді у нього проявляються риси деспотичності, проте це велика рідкість. Він повністю бере на себе турботу про матеріальний добробут сім'ї. Богдан не любить, коли жінка багато працює. Для нього ідеал жінки - це самовіддана мама його дітей і надійна помічниця по життю. Він з вдячністю приймає допомогу від дружини, хоча зовні подяку проявляє рідко. Дітям приділяє досить багато часу, але головним чином це пов'язано з їхнім моральним вихованням, а не побутовими потребами.

Сумісність імені Богдан з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Богдана з іменами: Анастасія, Вікторія, Галина, Діна, Лариса, Маріанна, Ольга, Римма, Юлія.

Найменша ймовірність міцних стосунків у Богдана з іменами: Анжела, Валерія, Ванда, Клара, Майя, Марина, Ніка, Ніна, Оксана, Олена, Сніжана, Тамара, Яна.

Іменини Богдана

Іменини Богдана 2021 року за православним календарем святкують 4, 15 березня; 12, 31 травня; 20, 22 червня; 17 липня; 10,13, 31 серпня; 15, 28 вересня; 2, 20 листопада.

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