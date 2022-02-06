Ім'я Борис та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Значення імені Борис: з ким сумісне це ім'я, що воно означає / Pexels

Що означає ім'я Борис, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Значення і походження імені Борис

В Стародавній Персії ім’я Борис трактували як “спадкоємець”, а ось у арабських країнах існувало інше значення — “видний чоловік”.

Форми імені Борис

Коротко Бориса часто називають: Боря, Боб.

Ласкаві форми імені Борис: Борюша, Боренька, Боречка, Борюнчик, Борюня, Бориска.

Святі покровителі імені Борис, коли Борис святкує іменини

В святцях ім’я Василь зустрічається 13 разів. Свої іменини носії цього імені святкують: 7 лютого, 17 лютого,15 травня, 13 червня, 6 серпня, 1 жовтня, 15 жовтня, 23 листопада, 25 листопада, 5 грудня, 6 грудня, 10 грудня та 15 грудня.

Віряни при згадці про ім’я Борис відразу згадують Бориса та Гліба, які були братами та з дитинства мріяли служити Богу.

Борис – характер та доля

Боря в дитинстві

Борис в дитинстві розумний та слухняний хлопчик, який відразу бачить всі свої помилки та позитивні риси. Йому легко жити за правилами, а тому в житті його часто чекає успіх. Намагається завжди чинити так, як йому підказує його совість. Легкий в спілкуванні та швидко заводить нових друзів. Але, якщо друг його хоча б раз зрадить, Борис більше не буде спілкуватися з цією людиною.

В підлітковому віці стає шибеником та пустуном, але все ж продовжує жити за правилами. Батькам з Борисом немає особливого клопоту, адже хлопець рано проявляє самостійність. Борис поступливий, чесний, допитливий і совісний. Він в усьому слухає батьків та поважає їх. Йому цікаво все, що є довкола нього. Хоча інколи він може проявляти впертість та безвідповідальність.

Доросле життя Бориса

Що означає ім'я Борис / Pexels

В дорослому віці Борис стає серйознішим. Чоловік займає лідерські позиції на роботі та в будь-якій компанії завдяки своїй організованості, красномовству. Його часто хвалить начальство, але через такі слова Борис ніяковіє.

Кохання, сексуальність, шлюб

В молодому віці Борис дуже популярний серед жінок. Інколи чоловіка навіть називають ловеласом. Шлюб та створення сім’ї його цікавлять не відразу, але якщо він знайде ту особливу, перестає вести розгульне життя. Дружину Борис вибирає поступливу, освідчену та мудру. А ще жінка повинна бути терплячою, ніжною і лагідною, щоб йому сподобатися.

Для Бориса сім’я завжди залишається міцним тилом, а тому відносини він намагається побудувати сильні та стабільні. Єдина річ, яку він не пробачає — зазіхання на його кордони.

Сумісність імені Борис з іншими іменами

Які імена підходять Борису для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Бориса з іменами: Надія, Агата, Інга, Кароліна, Камілла, Лада, Тамара, Христина і Неллі.

Найменша ймовірність міцних стосунків у Бориса з іменами: Агнія, Ельза, Ада, Яна, Валерія, Емма, Серафима і Дора.