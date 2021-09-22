Ім'я Давид та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Давид читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Давид

З ім'ям Давид пов'язані всі аврамічні релігії, такі як християнство, іслам і іудаїзм. У перекладі з івриту ім'я Давид означає "улюблений" або "улюбленець".

Форми імені Давид

Деві, Дейві, Дай, Дей, Давідек, Давидко, Додя, Діно.

Давид – характер та доля

Давид в дитинстві

Давид зростає врівноваженим, веселим і впевненим у собі хлопчиком. Він радує своїх батьків і гарні задатки лідера. Хлопчик легко йде на контакт з однолітками і дорослими. У дитини багато товаришів і він володіє певним авторитетом у колективі. Має добре розвинену фантазію і водночас досить прагматичний.

Доросле життя Давида

Давида характеризує цілісність і прекрасний баланс якостей. У дорослому віці на Давида впливає його виховання. Зазвичай Давид виростає сміливою і наполегливою людиною. Він упевнений в своїх силах і добродушний. Це завжди притягує людей до себе. У Давида багато друзів і хороших товаришів, що нерідко допомагає йому в житті.

Робота для Давида - це важлива складова життя. Його робота зазвичай пов'язана з точними науками. У Давида прекрасні здібності до аналізу і систематизації, що завжди користується попитом. Він не тільки прекрасний теоретик, а й практик. Давид вміє застосовувати свої знання на користь.

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Кохання, сексуальність, шлюб

Сім'я для чоловіків з ім'ям Давид - це те, заради чого вони живуть. Він довго і вибагливо вибирає супутницю життя. Розуміючи відповідальність цього кроку, всіляко відчуває обраницю. Однак, переконавшись в тому, що це вона, Давид буде все життя "носити на руках" свою обраницю. Дуже любить дітей, але улюблена жінка завжди стоїть для нього на першому місці.

Сумісність імені Давид з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Давид з іменами: Євгенія, Зінаїда, Ілона, Інга, Ксенія, Любов, Мілена, Наталія, Ольга.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Давид з іменами: Аделаїда, Анастасія, Антоніна, Віра, Ганна, Діана, Зоя, Кіра, Поліна, Регіна.

Іменини Давида

Іменини Давида 2021 року за православним календарем святкують 5, 10, 27 січня; 8, 14 лютого; 1, 5, 18 березня; 25 квітня; 15, 20, 31 травня; 4, 5, 14, 26 червня; 8, 9, 15 липня; 6 серпня; 18, 19 вересня; 2, 7, 15, 31 жовтня; 14, 16 грудня.

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