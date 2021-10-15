Ім'я Денис та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Денис, читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Денис

Ім'я Денис - це одна з форм імені Діонісій і з давньогрецької воно означає "присвячений Діонісу". Діоніс відповідно до грецької міфології - це один з молодших олімпійських богів, що відповідає за виноробство і в принципі покровитель землеробства.

Форми імені Денис

Дениска, Деня, Деньчик, Денюля, Ден, Денніс, Діон, Дініц, Діонісус, Дзяніс.

Денис – характер та доля

Денис у дитинстві

Денис приємний в спілкуванні малюк. Він привітний і легко йде на контакт. Товариськість Дениса допомагає йому легко заводить друзів у новій компанії. Денис здатний добре вчитися, але є невеликі проблеми з старанністю. Йому краще розбивати великі завдання на кілька підзадач поменше. Якщо давати йому перерви в заняттях, то вчитися він буде відмінно.

Доросле життя Дениса

Як і в дитинстві Денис характеризується веселим і товариським складом характеру. Він схильний до аналітичної роботи, що зовсім не виключає гарну уяву. Він може легко працювати як в театрі, так і банківським аналітиком. Він може бути яскравим і експресивним, але тільки в звичній компанії. У компанії з ним вам рідко буде нудно, він вміє приємно проводити час. Водночас, Денису складно розкрити свої почуття, оскільки він боїться розчаруватися в людях.

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Кохання, сексуальність, шлюб

Денис користується популярністю у жінок, хоча його й не можна назвати мачо. Він не приховує, коли перед слабкою статтю виникають почуттів, і вони зазвичай відповідають йому взаємністю. Коли закохується по-справжньому, то стає акуратний і його підхід може помінятися. Зі своєю дружиною может доглядати довго, по суті проводить "облогу" коханої. Після офіційного укладення шлюбу може стати запальним, так що другій половинці потрібно бути акуратною.

Сумісність імені Денис з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Дениса з іменами: Валерія, Ірина, Ксенія, Любов, Олена.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Дениса з іменами: Діана, Зоя, Олександра, Софія.

Іменини Дениса

Іменини Дениса 2021 року за православним календарем святкують 3, 23, 25, 28 березня; 4, 19, 21, 24, 25, 31 травня; 6, 16 червня; 3, 9 липня; 31 серпня і 16 жовтня.

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