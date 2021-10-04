Ім'я Емілія та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Емілія, читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Емілія

Лінгвістами вважається, що ім'я Емілія має давньоримське походження і є жіночою формою імені Еміль. Aemilius - це давньоримське родове ім'я і у перекладі воно означає "намагається не поступатися" або "суперниця".

Форми імені Емілія

Еміля, Миля, Ема, Еля, Міла, Мімі, Ліана, Лія.

Емілія – характер та доля

Емілія в дитинстві

Дівчата з ім'ям Емілія ростуть впевненими в собі і вимогливими до оточення. Це як допомагає їм у житті, так і приносить досить багато проблем. Зовні вони спокійні, але їх досить легко вивести з себе. Вони терпіти не можуть повчального тону. Ще більший протест в маленькій Емілії викликає спроба нав'язати щось. Дівчинка росте активною і розвивається зазвичай не по роках.

Навчається Емілія досить добре, але ось стосунки з педагогами гарними зазвичай не назвеш. У неї прекрасні задатки для успіху в точних науках. Часто Емілія має прекрасно працює аналітичний розум. Вона легко оперують складними поняттями. А ось в гуманітарній сфері Емілія рідко досягає особливого успіху.

Доросле життя Емілії

У дорослому віці Емілія рідко змінює своє ставлення до світу. Для неї, як і в дитинстві, характерна впевнена і вимоглива поведінка. Вона вже знає про проблеми, які така поведінка приносить, а тому перебуває в певному напруженні. Водночас, Емілію можна охарактеризувати як добру і чуйну. Вона вміє справити враження, якщо їй це потрібно. У Емілії багато хороших друзів. Її цінують за щирість і поважають за силу волі.

Професію Емілія вибирає собі до душі. Робить вона це з урахуванням її успіхів у навчанні і схильності до аналітики. Вона буде успішна скрізь, де ця її особливість буде по-справжньому затребувана. Емілія не любить брехні і фальші в робочих стосунках, а тому готова наполегливо шукати гідне місце для роботи.

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Кохання, сексуальність, шлюб

У сімейних стосунках вимогливість Емілії приносить тільки неприємності. Вона часто подовгу шукає чоловіка здатного виносити її важкий характер, а таких на жаль небагато. Якщо Емілія зможе знайти істинне смирення, то і щастя не змусить себе чекати. Водночас вона чудова господиня і прекрасна мама. Вона готова приділяти родині майже весь свій час.

Сумісність імені Емілія з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Емілії з іменами: Аркадій, Арсеній, Вадим, Володимир, Геннадій, Герман, Давид, Денис, Іван, Гнат, Ілля, Йосип, Максим, Мирон, Михайло, Олексій, Павло, Прохор, Родіон, Святослав, Сергій, Степан, Тимофій, Філіп, Едуард, Юрій і Ян.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Емілії з іменами: Альберт, Андрій, Антон, Артур, Борис, Владислав, Георгій, Гліб, Дем'ян, Дмитро, Єгор, Ігор, Лука, Макар, Микита, Микола, Олег, Платон, Станіслав, Тарас, Трохим, Федір, Юліан і Ярослав.

Іменини Емілії

Іменини Емілії 2021 року за православним календарем святкують один раз на рік - 14 січня.

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