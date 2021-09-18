Ім'я Ганна та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Ганна читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Ганна

Ім'я Ганна прийшло до нас із Греції, а туди з ще більш давньої іудеї. На івриті ім'я Ганна означає "добра воля" або "прихильність".

Форми імені Ганна

Існує два поширені варіанти цього імені — Ганна та Анна. Пестливі і скорочені форми імені: Ганночка, Ганнуся, Хана, Аня, Анюта.

Ганна – характер та доля

Ганна в дитинстві

Ганна зростає милою, ласкавою і доброю дитиною. Вона має багато друзів і легко заводить нові знайомства. На жаль її добротою часто користуються в корисливих цілях. Ані не властива сором'язливість і вона зростає обдарованою природного артистичністю дитиною. Якщо батьки докладуть достатньо зусиль, то цей талант можна успішно розвивати до серйозного рівня.

Доросле життя Ганни

Ганна працьовита жінка. Вона дуже посидюща і може багато і наполегливо працювати. Це допомагає їй в навчанні і кар'єрі на роботі. Вона - дуже виконавчий людина. Проте вона не лідер в колективі. Ганна занадто добра, що б в сучасному світі успішно рухатися кар'єрними сходами. Однак її як хорошого працівника будуть рухати старші товариші. Так що Аня може не сумувати, її праця не пропаде даром.

У дорослому житті Ганна так само відрізняється особливою добротою. Іноді може складатися враження, що вона не може жити своїм життям і їй обов'язково необхідно допомагати кому-небудь.

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Кохання, сексуальність, шлюб

Чоловіка Аня часто вибирає, що б було про кого дбати. Рідко коли чоловік Ані, самостійний успішний чоловік. Це не її типаж. Для створення сім'ї вона шукає спокійного, слухняного, трохи схожого на дитину чоловіка. Вона нагодує, напоїть, на роботу відправить. Зазвичай в сімейному житті Аня грає роль "мами". Хоча і в цьому поміж Ань бувають виключення.

Сумісність імені Ганна з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Ганни з іменами: Адріан, Андрій, Аристарх, Аркадій, Артем, Борис, Василь, В'ячеслав, Георгій, Іларіон, Ілля, Костянтин, Макар, Матвій, Митрофан, Олександр, Олексій, Орест, Семен, Тимур.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Ганни з іменами: Альберт, Антон, Вадим, Вікентій, Владислав, Гавриїл, Григорій, Давид, Дмитро, Єгор, Зіновій, Іван, Карпо, Кузьма, Марк, Мечислав, Наум, Олег, Памфіл, Парамон, Петро, Ростислав, Руслан, Сава, Севастян, Сергій, Тимофій, Тадей, Федот, Едуард, Юхим, Яків.

Іменини Ганни

Іменини Ганни 2021 року за православним календарем святкують: 11 січня; 3, 16, 17, 23, 26 лютого; 2, 3, 11, 14, 20 березня; 8, 13 квітня; 11 травня; 20, 23, 25, 26 червня; 18 липня; 3, 5, 7, 13, 29 серпня; 10, 22 вересня; 11, 15 жовтня; 4 , 10, 11, 16, 23, 27 листопада; 3, 11, 22, 23 грудня.

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