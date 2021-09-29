Ім'я Ігор та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Ігор, читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Ігор

Лінгвісти стверджують, що Ігор - це двокореневе ім'я, яке походить від скандинавського імені Ingvarr. Воно складається з коренів "Ing" і "varr", де "Ing" - це скандинавський бог достатку Інг (Фрейр), а "varr" перекладається як об'єкт, що охороняється. Виходить, що дослівне значення імені Ігор "охороняється Інгом". Тому вважається, що значення імені Ігор – "багатий" або "щасливий".

Форми імені Ігор

Ігорчик, Ігорюсик, Ігоряша, Горя, Ігоруша, Ігоша, Ігошенька, Гоша, Гога, Гогочка.

Ігор – характер та доля

Ігор у дитинстві

В дитинстві Ігор – веселий і рухливий хлопчик, втім він схильний до самолюбства. В залежності від впливу на нього середовища, самолюбство Ігоря може бути як рушійною силою, так і деструктивною складовою його особистості. Хлопчик наділений досить сильними вольовими якостями, але при несприятливих обставинах може проявляти схильність до деспотизму. Водночас, він росте сміливим і рішучим, а також добрим і чуйним.

Навчається Ігор посередньо, але це, на жаль, не його вина. Він не наділений природною старанністю, яка так необхідна в сучасній школі. Якщо ж дитина буде займатися серйозно спортом, то дуже може бути, що задовольняючи його рухову активність можна буде добитися і більш спокійної поведінки на уроках. Ігор має достатню працьовитість і тільки особливості нервової системи стають складною перепоною на шляху до знань.

Доросле життя Ігоря

У дорослому віці Ігор стає більш виваженим і спокійним. Однак з урахуванням того, що Ігор більше інтроверт, то його спілкування з іншими людьми зазвичай носить поверхневий характер. Це не заважає йому мати величезну кількість друзів, адже він веселий і легкий на підйом. Так само він сміливий і добрий, як і в дитинстві, а з віком до цього додаються гарні манери. Життєвий шлях Ігоря досить складний, адже він нерідко сам шукає проблеми, які потрібно вирішити. Тільки процес боротьби робить його досягнення значущими для нього. Якщо він отримує щось без подолання труднощів, то в його очах це не носить особливої ​​цінності.

Працювати Ігор любить і вміє. У нього висока працездатність, а працьовитості вистачає на трьох. Ігор любить працювати на себе, а ось працювати без належної віддачі довго він не буде. Ця особливість характеру часто веде Ігоря на стежку підприємницької діяльності. Він рідко досягає великого успіху, але він зазвичай до нього і не прагне.

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Кохання, сексуальність, шлюб

Якщо говорити про сімейне життя Ігоря, то тут головна його характеристика – надійність. Він може не бути особливо ніжним, зате впевненість в завтрашньому дні у його дружини буде завжди. Дітей своїх любить, але часу їм приділяє небагато.

Сумісність імені Ігор з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Ігоря з іменами: Ангелина, Вероніка, Ірина, Наталя, Олена, Оксана, Олеся.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Ігоря з іменами: Алла, Анжела, Єлизавета, Любов, Людмила, Ольга, Поліна, Раїса, Тамара, Тетяна.

Іменини Ігоря

Іменини Ігоря 2021 року за православним календарем святкують 28 березня, 18 червня, 2 жовтня.

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