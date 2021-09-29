Ім'я Ірина та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Ірина, читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Ірина

Фахівці вважають, що ім'я Ірина походить від імені давньогрецької богині Ейрени (Εἰρήνη - "світ"). Ейрена своєю чергою поміж давньогрецьких богів відповідає за мирне життя. Виходить, що ім'я Ірина означає "світ" або "спокій".

Форми імені Ірина

Іра, Ірочка, Іронька, Іринка, Ріна, Аріна, Ариночка, Ариша, Ярина.

Ірина – характер та доля

Іра в дитинстві

Ірина зростає активною дитиною. Вона із задоволенням буде ходити у всілякі гуртки і займатися цікавими їй речами. Росте вона досить самостійною дитиною і швидше навіть сама може попросити про такі заняття. Її не потрібно буде змушувати або заохочувати до цього.

Дівчинка іноді проявляє запальність. Це властиво маленькій Ірині. Швидше за все це така особливість темпераменту і до неї потрібно буде знайти особливий підхід.

Доросле життя Ірини

Ірині можна дати кілька яскравих характеристик. Вона активна, дружелюбна, цілеспрямована. Її активна життєва позиція іноді настільки разюча на тлі інших людей, що кидається в очі. На жаль у Ірини не завжди є на це сили і настрій. Бувають періоди в житті Іри, коли все валиться з рук, але зазвичай це швидко проходить.

Цілеспрямованість їй допомагає в просуванні по службі. Працівник вона відповідальний і легко уживається в колективі. Іра любить коли її хвалять, і у неї може проявлятися так званий "синдром відмінниці".

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Кохання, сексуальність, шлюб

Сім'я у Ірини займає хоч і важливе, але часто не перше місце. Вона не любить підкорятися і шукає партнера або рівного або вже з дуже вираженими лідерськими якостями. Дітей своїх дуже любить як будь-яка мати. Щодо дітей Іра часто покладається на свою інтуїцію. Іноді навіть може здатися, що у неї є педагогічна освіта.

Сумісність імені Ірина з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Ірини з іменами: Андрій, Антон, Борис, Данило, Едуард, Микола, Олексій, Сергій, Юрій, Юхим.

Найменша ймовірність міцних стосунків у Ірини з іменами: Анатолій, Денис, Леонід, Микита, Олег, Роман, Степан.

Іменини Ірини

Іменини Ірини 2021 року за православним календарем святкують 26 лютого, 7 березня, 29 квітня, 18 травня, 10, 17, 22 серпня, а також 1 жовтня.

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