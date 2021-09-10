Ім'я Іван та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

11 вересня носителі імені Іван святкують іменини. Що означає ім'я Іван читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Іван

Ім'я Іван походить від давньоіудейського імені Іоанн і означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий".

Форми імені Івана

Ваня, Ванечка, Ванюша, Ванюта, Іванко, Івася, Івасик.

Іван – характер та доля

Іван в дитинстві

Для маленького Вані характерна велика залежність від зовнішньої оцінки. Хлопчик постійно потребує позитивної оцінки своїх дій, а критика діє на нього гнітюче. Особливо сильно хлопчик прив'язаний до матері. Ще виділяються такі риси маленького Івана як чуйність і доброта. Він щирий хлопчик і любить допомагати нужденним.

У навчанні особливих успіхів Іван не має, але можна відзначити його спортивну обдарованість. Якщо Ваня запишеться до спортивної секції, то ходити туди буде із задоволенням.

Доросле життя Івана

Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Його повільність буває як шкідлива, так і корисна. Можна відзначити, що здебільшого саме неспішність і виваженість Івана надають йому максимальні дивіденди. Івана важко вивести з себе. Іванко - щирий друг і надійний товариш.

Зазвичай Іван дуже любить працювати руками, але може досягти успіху і в розумовій праці. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. Їхнє серйозне ставлення до роботи викликає повагу колег і керівництва.

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Кохання, сексуальність, шлюб

У сімейних стосунках Іван - зразковий чоловік і чудовий батько. За такими чоловіками жінка почувається "як за кам'яною стіною". Не кожна здатна жити з таким чоловіком поруч, але і Іванко не кожну візьме в дружини. Іван - ідеальний батько, хоча іноді надмірно балує дітей.

Сумісність імені Іван з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Івана з іменами: Анастасія, Варвара, Галина, Лариса, Людмила, Марія.

Найменша ймовірність міцних взаємин у Івана з іменами: Алевтина, Аліса, Валерія, Дарина, Єлизавета, Інна, Христина, Ксенія, Наталія, Світлана.

Іменини Івана

Іменини Івана 2021 року за православним календарем святкують 2, 11, 20, 27, 28 січня, 6, 8, 9, 12 і 13 лютого, 9 березня, 2, 9, 11, 12, 24, 27 квітня, 1, 2, 12, 21 травня, 1, 7, 9, 11, 15, 23, 26 червня, 7, 11, 13, 14, 16, 25, 31 липня, 3, 12 серпня, 11, 15, 16, 20, 27 вересня, 6, 9, 28 жовтня, 1, 25, 26 листопада, 15, 20, 23 грудня.

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