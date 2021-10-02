Ім'я Катерина та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Катерина, читайте у нашому матеріалі.
Значення і походження імені Катерина
Вважається, що ім'я Катерина має грецьке походження, воно утворилося від грецького імені Αικατερίνη ("Хайкатеріне"), що означає - "вічно чиста".
Форми імені Катерина
Катя, Катюха, Катюша, Катюша, Катюшка, Катена, Катюня, Катюра, Катюся, Катюля, Катяха, Катяша, Катруся, Катря, Ріна, Катеринка, Кейт, Кет, Кеті.
Катерина – характер та доля
Катя в дитинстві
У дитинстві Катюша спокійна та контактна дівчинка. Вона швидко вчиться добре говорити і це привертає до неї як дітей, так і дорослих. Вона легко заводить дружбу в садку і в школі. Однолітки радіють, якщо Катя приходить грати. Катя лідер дитячих ігор і вміє організувати своє дозвілля сама.
Катерина, навіть в дитинстві, пихата. Любить бути першою і це мотивує її на гарне навчання в школі. Досить з раннього віку в ній помітна меркантильність. Любить замість похвал, подарунки.
Доросле життя Катерини
Катя чесна і відкрита людина. Вона робить правильні вчинки і намагається завжди говорити правду. Така характерна риса Каті їй нерідко шкодить в житті, але вона не змінює своєї поведінки. Для неї правильні вчинки важливіше тимчасової вигоди. Зазвичай вона весела і легка в спілкуванні. Характеризувати Катю можна як приємну, компанійську дівчину.
На роботі Катя виконавча і активна. Прагне покращувати результат, якщо відчуває власну зацікавленість. Не схильна до конфліктів і тактовна в поведінці. Вміє згладжувати складні моменти у стосунках між колегами.
Кохання, сексуальність, шлюб
У сім'ї Катя специфічна. Її обранець повинен постійно її балувати і тоді вона сама поступливість. Заміж виходить за розрахунком і не сильно це приховує. Однак одними грошима Катерину залучити не можна. Саме ставлення як до принцеси - це те, що вона обожнює. Діти і чоловік для неї важливі і складають важливу частину її життя, але тільки ними вона займатися не захоче.
Сумісність імені Катерина з іншими іменами
Які імена підходять для шлюбу
Найбільша вірогідність міцних стосунків у Катерини з іменами: Амадей, Данило, Костянтин, Леонід, Микита, Михайло, Олексій.
Найменша ймовірність міцних стосунків у Катерини з іменами: Георгій, Родіон, Роберт, Семен, Федор.
Іменини Катерини
Іменини Катерини 2021 року за православним календарем святкують 7 грудня.
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