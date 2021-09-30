Ім'я Кирило та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Кирило, читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Кирило

Як і більшість популярних імен, ім'я Кирило прийшло до нас із давньої Греції і у перекладі воно означає "пан" або "владика".

Форми імені Кирило

Кирушко, Киря, Киренька, Кирочка, Кирюня, иіруся, Кирюся, Киряш, Кирилко.

Кирило – характер та доля

Кирило в дитинстві

Кирило зростає слухняним хлопчиком. Він легко знаходить розуміння і любов з боку дорослих. А ось стосунки з іншими дітьми у Кирила напружені. Його почуття справедливості і власної гідності заважає йому заводити друзів. Він не любить допомагати іншим на контрольних, не дає списувати. Честолюбний, дуже любить нагороди і похвали. Весь час намагається бути першим, що не подобається багатьом одноліткам.

Кирило з дитинства добре інтелектуально розвинений, шкільна програма йому дається легко. Крім того, Кирилу властиві гарні дані для занять спортом. У спортивних дисциплінах він може досягти значного успіху.

Доросле життя Кирила

В характері Кирила прихована величезна сила, яка помітна не багатьом. Він настільки сильний, що не всі можуть витримувати таку особистість поруч і намагаються обмежити спілкування з Кирилом. Кирило усвідомлюючи згодом особливості свого характеру все рідше показує його даремно. Дорослий Кирило спокійний і життєрадісний. У нього прекрасне почуття гумору контрастують з його залізною волею. Кирило не любить проявляти свої почуття відкрито - тільки найближчі можуть дізнатися, що коїться у нього на душі. Ще він може бути надмірно серйозним і створювати конфліктні ситуації на порожньому місці через дрібниці.

Кирило любить великі і галасливі компанії, хоча і тримається на таких заходах трохи відокремлено. Самостійність і цілеспрямованість Кирила допомагає йому в кар'єрному зростанні.

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Кохання, сексуальність, шлюб

Часто в сімейному житті ті риси характеру які допомагають в досягненні цілей, вступають в суперечності з характеристиками, необхідними для спокійного сімейного життя. Його замкнутість і небажання демонструвати почуття часто призводять до напруженості в сім'ї. Якщо Кирило навчиться ділиться внутрішніми переживаннями зі своєю дружиною, то знайде справжнє сімейне щастя.

Сумісність імені Кирило з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Кирила з іменами: Алла, Анжела, Маргарита, Оксана, Олена, Римма, Ельвіра.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Кирила з іменами: Валерія, Елеонора, Катерина, Лідія, Майя, Марія, Надія.

Іменини Кирила

Іменини Кирила 2021 року за православним календарем святкують 21 січня, 17 лютого, 3 березня, 3 квітня, 11 травня, 22 червня, 22 липня, 19 вересня, 20 листопада, 21 грудня.

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