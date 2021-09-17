Ім'я Любов та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Носії імені Любов святкують іменини один раз на рік - 30 вересня. Що означає ім'я Любов читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Любов

Ім'я Любов - незвичайне, підчас перенесення з грецької мови воно було перенесено не фонетично, а за змістом. У грецькій мові ім'я Любов (Ἀγάπη/Агапе) і слово любов так само ідентичні. Лінгвістами називають таке перенесення з однієї мови до іншої - калькування. Тобто значення імені Любов - "любов".

Форми імені Любов

Любаба, Любонька, Любочка, Любка, Любця, Любава, Любаша.

Любов – характер та доля

Любов в дитинстві

Дівчата з ім'ям Любов ростуть добрими і товариськими дітьми. Вони досить емоційні, хоча люблять пококетувати і здаватися скромними. Маленька Люба любить допомагати батькам, однак ця допомога не безоплатна. За будь-яку гарну справу Люба вважає обов'язковим похвалу. Для неї це такого роду угода: я працюю - ви хвалите.

Доросле життя Любові

Для носіїв імені Любов характерними рисами можна назвати досить виражений егоїзм і цілеспрямованість. Вона часто нехтує відносинами з оточуючими при досягненні мети. При цьому для Любові характерні прояви меланхолії і деякої втоми. Вона не любить людей, але любить бути в центрі уваги, тому їй подобаються галасливі вечірки. Близьких друзів у Любові майже немає, а ось товаришів по веселому проведенню часу хоч відбавляй.

В роботі Любов себе не знаходить. Працює з ентузіазмом, але тільки за гроші. Для неї робота і задоволення розташовані в різних площинах. Для неї більше підходить робота спокійна, вона важко переносить різку зміну робочої обстановки. Все це зовсім не робить Любов поганою робітницею. Якщо в її цілях є заробіток, то такої наполегливості і працездатності мало від кого ще можна домогтися. Успішна в професії товарознавця, бухгалтера і тощо.

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Кохання, сексуальність, шлюб

У сімейних стосунках Любов стає м'якшою. Саме в родині вона навчається слухати близьких і уважно ставиться до їхніх інтересів. Дітей Люба дуже любить, але намагається здаватися суворою. Зазвичай це не дуже виходить. Вона непогана господиня, хоча задоволення від домашніх справ не отримує.

Сумісність імені Любов з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Любові з іменами: Віктор, Геннадій, Костянтин, Олександр, Олексій, Юрій.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Любові з іменами: Борис, Дмитро, Ігор, Юліан.

Іменини Любові

Іменини Любові 2021 року за православним календарем святкують один раз на рік - 30 вересня.

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