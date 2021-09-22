Ім'я Людмила та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Людмила читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Людмила

Лінгвісти стверджують, що ім'я Людмила - це ім'я слов'янського походження. Вважається, що значення імені Людмила - "Мила людям".

Форми імені Людмила

Люда, Людочка, Людаша, Людуся, Люся, Люсенька, Люсечка, Мила, Милочка, Мілаша, Милуша, Людмилка, Людмилочка.

Людмила – характер та доля

Людмила в дитинстві

У дитинстві дівчинки з ім'ям Людмила зазвичай любительки поговорити і в принципі досить активні. Вони зібрані і вміють зосередиться, що рідко властиво дітям. При цьому їм характерна нестабільність. Вони можуть захоплюватися кожен день чимось новим. Дівчинка легко знаходить спільну мову з однолітками і старшими товаришами. Навчається Люда зазвичай добре. Навчання для неї не становить задоволення, але оцінки у неї майже завжди хороші. Людмила володіє необхідною старанністю і терпінням.

Доросле життя Людмили

У Людмилі ще з дитинства поєднуються такі різні характеристики, що це притягує до неї людей. Вона і темпераментна, і практична одночасно. Людмила наділена чарівністю і легко викликає прихильність до себе людей. Вона наділена великою внутрішньою енергією, що бачать багато навколишні. Для Людмили важливі зовнішні атрибути успіху. Вона робить багато вчинків для суспільного визнання, а не від чистого серця. Після народження дітей стає більш жіночною.

Працювати Людмила вміє чудово. Вона вміє слухати співробітників, якщо бачить, що це веде до корисного результату. Ще Людмила володіє чудовими навичками для ведення бізнесу. Вона просто природжений підприємець. З появою дітей у Люди часто змінюються пріоритети, але це не надовго. Зазвичай Людмила відходить від справи на пару років, а потім знову поринає в звичне для себе середовище.

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Кохання, сексуальність, шлюб

У сімейних стосунках у Людмили нерідко виникають проблеми. Вона за натурою лідер і хоче обіймати лідерську позицію в сім'ї. Водночас вона нерідко докоряє чоловіка у відсутності ініціативи, сама ж цю ініціативу пригнічуючи. Їй потрібно навчиться бути по-справжньому жіночною і довіритися партнеру, інакше щастя в сімейному житті їй не досягти.

Сумісність імені Людмила з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Людмили з іменами: Андрій, Аркадій, Арсеній, Артем, Василь, Гліб, Дмитро, Іраклій, Кузьма, Лук'ян, Митрофан, Олег, Олександр, Прохор, Сава, Семен, Станіслав, Ярослав.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Людмили з іменами: Антон, Артур, Геннадій, Денис, Євген, Омелян, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Леонтій, Максим, Микола, Тихон, Яків, Ян.

Іменини Людмили

Іменини Людмили 2021 року за православним календарем святкують 8 липня, 28, 29 вересня.

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