Ім'я Микита та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Микита, читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Микита

Ім'я Микита потрапило до нас з грецької мови і у перекладі означає "переможець".

Форми імені Микита

Микитка, Микиша, Микуся, Микеш, Кеша, Кита, Микитка, Мик, Мико.

Микита – характер та доля

Микита в дитинстві

Маленький Микита тішить своїх батьків. Він виявляє схильність до пізнання від самого дитинства. Хлопчик росте обережним і завжди спочатку уважно придивляється до незнайомців. Розговорити маленького Микиту, якщо він вас не знає буде важко. Батькам необхідно буде багато терпіння, оскільки Микита дуже болісно сприймає психологічний і фізичний тиск. Тиск на нього може викликати зворотну реакція, а ось пояснення діє добре. Микита зростає активною дитиною. Навчання дається йому добре, але тільки якщо у нього самого є до неї тяга.

Доросле життя Микити

У дорослому віці Микита активний і радісний. Він любить бути в галасливих компаніях і відчуває себе там затишно. Активність характеру штовхає до подорожей. Микита за наявності коштів із задоволенням подорожує. Навіть якщо грошей небагато, завжди знайде варіант нехай ненадовго і недалеко, але все ж виїхати. Легкий у спілкуванні і може бути душею компанії. У службових стосунках Микита швидше індивідуаліст і не любить командну роботу. Може підкорятися тільки особисто обраним авторитетам.

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Кохання, сексуальність, шлюб

Характер Микити у стосунках із жінками проявляється з найкращого боку. Він спокусливий і розкутий. Його прекрасне почуття гумору стає в нагоді в такі моменти. Микита схильний до постійних змін у житті, що може проявлятися у потязі до частої зміни місця проживання, або в зміні обстановки в будинку, або ж у зміні іміджу. Його дружині потрібно буде встигати помічати і постійно налаштовуватися на хвилю чоловіка. Обожнює дітей.

Сумісність імені Микити з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Микити з іменами: Валерія, Галина, Дар'я, Зінаїда, Любов, Надія, Олександра, Олеся, Таїсія, Тетяна.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Микити з іменами: Варвара, Василиса, Віта, Інеса, Кіра, Клара, Маргарита, Марія, Тамара.

Іменини Микити

Іменини Микити 2021 року за православним календарем святкують 3 січня; 13 лютого; 3 березня; 2, 16, 17 квітня; 13, 17, 27 травня; 2, 5, 6, 10, 30 червня; 4, 7 липня; 22, 28 вересня; 26 жовтня; 19, 28 листопада; 30 грудня.

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