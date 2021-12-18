Ім'я Микола та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Микола, читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Микола

Ім'я Микола походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів".

Форми імені Микола

Миколай, Микула, Коля, Миколка, Колюня, Колюся, Колюш, Коляном, Коляша, Кока, Николаша, Ніколя, Нік, Нікаша, Нікуся, Нікуша, Миколка.

Микола – характер та доля

Микола у дитинстві

Маленький Коля росте спокійною та товариською дитиною. Він легко заводить знайомства в садочку та в школі, добре йде на контакт із дорослими. Микола рідко вередує, а якщо й виявляє нетерпіння, то скоріше це не його вина. Його цінують друзі і він користується популярністю у дитячому колективі.

У навчанні спокій Миколи трансформуються у наполегливість та завзятість. Він не завжди схоплює все на льоту, але його старанність допомагає йому вчитися на гарному рівні. Добре даються різноманітні активні види спорту. З радістю ходить на тренування після школи. Особливо різні бойові єдиноборства.

Доросле життя Миколи

Якщо спробувати коротко охарактеризувати Миколу, то найголовнішою його рисою можна назвати витримку та самоволодіння. Він настільки непохитний у своєму спокої, що іноді може виникнути відчуття якоїсь відстороненості, але це зовсім не так. Це один із зовнішніх проявів його аналітичного розуму. Він ніби спостерігає за всім збоку і лише іноді втручається у те, що відбувається.

Робота для Миколи досить важлива у житті. Він схильний до систематизації будь-яких процесів. Він у своїй гонитві за ефективністю, зовсім втрачає людяність, що іноді стає перешкодою у спілкуванні з колегами. Однак на посаду керуючого або системного аналітика він ідеальна кандидатура.

Pexels

Кохання, сексуальність, шлюб

Сім'я для Миколи – це одна з найважливіших складових його життя. Він сприймає сім'ю, як одні з критеріїв оцінки своєї успішності, так що сім'я буде як на картинці. У шлюбі поводиться як ревнивий чоловік. Своїй коханій за жодних обставин не зможе пробачити зради. Довго не затягує з пропозицією руки і серця, якщо жінка йому сподобалась. У сімейному житті Микола досить мовчазний і не пред’являє серйозних вимог до побуту. Сам любить працювати по дому, особливо якщо це не квартира, а будинок. Любить дітей та із задоволенням проводить з ними час.

Сумісність імені Микола з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Миколи з іменами: Анастасія, Вікторія, Ганна, Ірина, Катерина, Ксенія, Марія, Олена, Ольга, Світлана, Тетяна, Юлія.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Миколи з іменами: Алла, Валентина, Галина, Інна, Людмила, Марина, Олеся.

Іменини Миколи

Іменини Миколи 2021 року за православним календарем святкують 6 січня, 16, 17 лютого, 11, 13, 15, 22 березня, 3, 7, 22, 29, 30 травня, 9, 11 серпня, 5, 6, 8, жовтня, 10, 13, 25 листопада, 12, 19, 29 грудня.

Читайте також: