Ім'я Надія та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Надія, читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Надія

На відміну від багатьох інших імен, ім'я Надія було перейнято не фонетично, а за змістом. Тобто, на грецькій мові значення імені Надія - "надія", тільки пишеться інакше - Ελπίς (Елпіс).

Форми імені Надія

Надька, Надюха, Надіна, Діна, Надюся, Надійця, Надійка, Надюня, Надьон, Надюсенька.

Надія – характер та доля

Надя в дитинстві

Дівчинка з ім'ям Надія зростає активною і впертою дитиною. Любить активні ігри і з радістю проводить час в компанії однолітків. Вже з дитинства в Надії помітні розважливість і чимала дещиця егоїзму. Батькам варто приділити цій особливості дівчинки побільше уваги. Чим раніше вони займуться коригуванням характеру, тим простіше їм буде в подальшому вихованні.

Доросле життя Надії

Для дорослої Надії властиві такі риси характеру як енергійність, твердість і емоційність. Вона досить вольова людина і це швидко стає помітно під час спілкуванні з нею. Вона не любить дипломатичності в спілкуванні і часто говорить те що думає. Це на жаль призводить до появи безлічі недругів і складнощів у житті. Водночас вона привітна людина і спілкуватися з нею досить легко і приємно.

У професійній діяльності властивості її характеру нерідко призводять до успіху. Її твердість, наполегливість і працьовитість допомагають досягати результату там, де у інших вже давно б опустилися руки. Надія має хороші дані для підприємницької діяльності. Якщо вона все ж зважитися на відкриття своєї справи, то швидше за все її чекає успіх.

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Кохання, сексуальність, шлюб

У сімейних стосунках Надія може зіткнутися з певними складностями через твердість її характеру. Якщо вона зможе проявляти більше жіночих якостей в сім'ї, тоді і шлюб буде щасливим. Вона гарна мама і турботлива дружина. Правда іноді її турбота стає надто вже нав'язливою і надмірною. А ще Надія - чудова господиня будинку.

Сумісність імені Надія з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Надії з іменами: Віктор, Віталій, Євген, Дмитро, Олексій, Павло.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Надії з іменами: Денис, Ігор, Олег, Станіслав.

Іменини Надії

Іменини Надії 2021 року за православним календарем святкують 14 березня, 20 березня, 30 вересня, 21 жовтня.

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