Ім'я Наталія та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

8 вересня носительки імені Наталія святкують іменини. Що означає ім'я Наталія читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Наталія

Точних відомостей щодо походження імені Наталка немає. Найбільш імовірною вважається теорія походження імені в перші століття нової ери. Вважається, що ім'я утворено від слова "natalis", що в перекладі з латинської означає "рідна". Якщо бути більш точним, то сталося це від словосполучення "Natalis Domini", що в перекладі означає "різдво". Це породило уявлення, що значення імені Наталя — "благословенна" або "різдвяна".

Форми імені Наталія

Наталка, Наталя, Ната, Наташа.

Наталія – характер та доля

Наталка в дитинстві

Наталка зростає активною і слухняною дівчинкою. Вона життєрадісна дитина і заряджає своєю радістю оточуючих. Вона зазвичай дуже товариська і любить компанію. Легко сходиться з іншими дітьми і добре з ними грає.

Навчається Наталка добре, і особливо любить коли її хвалять. Після похвали зусилля у неї подвоюються і це стосується не тільки навчання. Їй однаково легко даються гуманітарні та точні науки.

Доросле життя Наталки

Доросла Наталя — приємна в спілкуванні і мила особа. Вона чесна і в жодному разі не братиме участь в непорядній справі і здійснюватиме негідні вчинки.

На роботі Наталія працьовита. Вона тримає дистанцію з колегами і лише зрідка дозволяє собі побути розслабленою. Успіх Наталії характерний майже у всіх типах робіт. Її ім'я позитивно позначається на просуванні кар'єрними сходами, хоча з урахуванням її працездатності і талановитості, це лише мала частина її успіху.

Робота Наталії повинна приносити дохід, це обов’язкова умова, яка дасть можливість для кар’єрного зростання. Заробляти вона вміє, при цьому жодних сумнівних авантюр бути не повинно, патологічна чесність дозволить їй стати хорошим керівником, а вміння тверезо оцінювати ризики допоможе побудувати бізнес.

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Кохання, сексуальність, шлюб

Сім'я для Наталії — найважливіше в її житті. Чоловіка вона вибирає досить швидко, благо претендентів на руку і серце предостатньо. Вона створить найбільш затишний будинок і буде найкращою матір'ю, але періодично їй потрібно буде від усього цього відпочити і побути слабкою. У цьому вона на навряд чи зізнається, але це вже завдання близьких.

Сумісність імені Наталія з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Наталії з іменами: Андрій, Артем, Борис, Валерій, Гліб, Дмитро, Єгор, Ігор, Кирило, Микита, Микола і Федір.

Найменша ймовірність міцних взаємин у Наталії з іменами: Антон, Володимир, Денис, Іван, Олег, Станіслав, Юрій та Ярослав.

Іменини Наталки

Іменини Наталки 2021 року за православним календарем святкують 11 січня, 10 березня, 31 березня, 27 липня, 8 вересня, 14 вересня.

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