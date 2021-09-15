Ім'я Оксана та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

15 вересня носії імені Оксана святкують іменини. Що означає ім'я Оксана читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Оксана

Оксана - це ім'я українського походження, воно є українізованою формою імені Ксенія. Ім'я Ксенія своєю чергою походить від грецької мови і у перекладі означає "гостинність" або "гостинна". Ще як варіант вказується, що ім'я Оксана означає "мандрівниця" або "гостя".

Форми імені Оксана

Оксанка, Ксеня, Оксаночка, Оксі, Сана, Ксюша.

Оксана – характер та доля

Оксана в дитинстві

Оксана в дитинстві зростає самостійною і спокійною дівчинкою. Вона має чудову фантазією і любить помріяти. При цьому дівчинка рухлива, але без зайвої гіперактивності. Вона любить активні ігри з однолітками і легко знаходить з ними спільну мову.

Доросле життя Оксани

В більш дорослому віці Оксана починає планомірно здійснювати свої мрії, які вона могла нафантазувати ще у дитинстві. Її можна назвати м'якою і при цьому наполегливою. Вона впевнено прагне до здійснення бажань, але не буде битися головою об стіну. Вона вміло обходить проблеми, які виникають на її шляху. Близьких друзів у Оксани не багато, але дружить вона щиро і береже ці стосунки.

В роботі Оксана прихильниця незвичайних професій. Зазвичай її професії пов'язані з певним ризиком. Оксана може стати правоохоронцем або робітницею рятувальної служби. Хоча частенько суспільство не схвалює такий вибір професії. Проте якщо Оксана вибере професію не за покликом серця, то робота радувати її не буде.

Pexels

Кохання, сексуальність, шлюб

У сімейних справах у Оксани все йде досить добре. Вона хоч і вимоглива дружина, але чоловіка собі шукає до пари, так що його це не бентежить. Вона іноді демонструє лідерські задатки, але пальму лідерства чоловік їй не віддасть ніколи. Саме такого чоловіка вона і шукає собі в партнери. Оксана гарна господиня і чудова мама. Вона приділяє багато уваги дітям і її терпінню можна тільки дивуватися.

Сумісність імені Оксана з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Оксани з іменами: Арсеній, Вадим, Данило, Ерік, Ізяслав, Марк, Натан, Тимофій, Трофим.



Найменша ймовірність міцних взаємин у Оксани з іменами: Віталій, Володимир, Герман, Денис, Кирило, Костянтин, Марк, Руслан, Федір, В'ячеслав, Дем'ян, Севастян, Юрій.

Іменини Оксани

Іменини Оксани 2021 року за православним календарем святкують 7 разів на рік: 31 січня, 6 лютого, 20 березня, 6 червня, 26 серпня, 15 вересня.

Читайте також: З Днем ангела Оксани: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання