Ім'я Олександр та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

12 вересня носителі імені Олександр святкують іменини. Що означає ім'я Олександр читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей".

Форми імені Олександра

Сашко, Олесь, Лесь.

Олександр – характер та доля

Олександр в дитинстві

Маленького Олександра відрізняють деяка мрійливість і артистичність. Хлопчик доволі сильно занурений в себе і не завжди розуміє кордон реальності і фантазій. Це нерідко приносить певні проблеми в його життя, втім і позитивних моментів теж немало. Його фантазія і чудова уява не залишать байдужим нікого. Теж можна сказати і про творче сприйнятті світу. Навіть в самих звичайних речах Саша може знайти щось цікаве. Він володіє відмінними даними для навчання.

Доросле життя Олександра

Характер у Саші дуже активний і напористий. Він любить справляти гарне враження і вміє це робити. Однак всі, хто знають його близько, розуміють, що все це гра на публіку. Саша часто маніпулює людьми і не особливо цінує оточуючих. Він гордовитий і пихатий, але намагається це приховувати. Олександр вміє бути справжнім відданим другом, але зазвичай коло його друзів дуже обмежено. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Кохання, сексуальність, шлюб

Сімейні стосунки в житті Олександра посідають одне з найважливіших місць. Він люблячий чоловік і батько, обожнює балувати своїх домашніх різними подарунками і приємними сюрпризами. У більш молодому віці він дуже велелюбний, тому ранній шлюб йому не рекомендований. Водночас. Олександр вміє гарно доглядати за дружиною навіть через багато років після весілля.

Сумісність імені Олександр з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Олександра з іменами: Вероніка, Валентина, Віра, Зоя, Єлизавета, Марія, Любов, Оксана, Людмила, Надія, Наталія.

Найменша ймовірність міцних взаємин у Олександра з іменами: Світлана, Олена, Катерина, Зінаїда, Лідія.

Іменини Олександра

Іменини Олександра 2021 року за православним календарем святкують 8, 10, 14, 17, 31 січня, 7, 17, 19, 20, 21 лютого, 6, 8, 10, 14, 17, 22, 25, 26, 28, 29, 30 березня, 9, 23, 27, 28, 30 квітня, 3, 4, 24, 26, 27, 29 травня, 1, 2, 5 , 8, 11, 20, 22, 23, 26, 27 червня, 6, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 23 липня, 2, 7, 11, 14, 24, 25, 27, 29 серпня, 3, 4, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 26 вересня, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 25, 30 жовтня, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27 листопада, 2, 3, 6, 7, 8, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 30 грудня.

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