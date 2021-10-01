Ім'я Роман та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Роман, читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Роман

Роман - це чоловіче ім'я прийшло до нас з Візантії (Східно-римської імперії) разом з прийняттям християнства на Русі. З латинської Роман (Romanus) перекладається як "римлянин" або "римський".

Форми імені Роман

Рома, Ромочка, Ромул, Ромуша, Ромушка, Ромаша.

Роман – характер та доля

Рома в дитинстві

Маленький Рома не змусить вас нудьгувати. Його допитливість і пошук відповідей на запитання може змусити будь-якого дорослого понервувати. Він наполегливий у своїй жадобі знань. Хлопчик з маленького віку ставиться до доручень дуже серйозно. Якщо він обіцяв щось зробити, то він вже точно постарається. Йому потрібно бути лідером в класі і в підлітковому віці лідерство і навчання трохи розходяться. В цьому випадку краще всього допоможуть секції єдиноборств, в яких у хлопчика ще більше загартується характер.

Доросле життя Романа

Роман енергійний і все самостійне життя приділяє досягненню поставлених життєвих цілей. Орієнтованість Романа на особистісний ріст хоч і видно з молодості, але плоди приносить не відразу. Тільки в районі 30 років наполегливість і працьовитість нарешті дають результат. Роман, як людина раціональна, часто вибирає в житті не те що подобається, а що має гарну перспективу. Рома відповідальний працівник і гарний керівник. Уміння доводити справу до кінця - це ще один плюс в характеристиці Романа. Любить мистецтво, а особливо театр. Палкий темперамент Романа звичайна людина все ж може побачити, але заздрити йому не будемо. Тільки в гніві можна побачити весь вулкан пристрастей прихованих в цій людині.

Pexels

Кохання, сексуальність, шлюб

У сімейному житті Роман не сильно змінюється. Якщо улюблена половинка Романа в шлюбі зрозуміє правила життя з ним, то вона буде точно як за кам'яною стіною. Головне зрозуміти його націленість на результат і важливість успіху в житті Романа. Сім'ї з чоловіками на ім'я Роман або руйнуються майже відразу, або стають міцними на довгі роки.

Сумісність імені Роман з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Романа з іменами: Анастасія, Анжела, Вероніка, Вікторія, Віолетта, Дана, Дарина, Клара, Лідія, Маріанна, Марія, Марина, Олександра, Раїса, Регіна, Стелла, Таїсія, Христина, Юлія.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Романа з іменами: Аріна, Владислава, Галина, Діна, Єфросинія, Євгенія, Жанна, Ілона, Інга, Кіра, Ксенія, Ліна, Надія, Ніна, Оксана, Ольга, Тамара, Тетяна, Уляна, Ельвіра.

Іменини Романа

Іменини Романа 2021 року за православним календарем святкують 18 січня; 11, 16 лютого8 2, 29 березня; 15 травня; 5, 13 червня; 1, 6, 11, 15, 23 серпня; 24 вересня; 8, 14 жовтня; 13 листопада; 1, 10 грудня.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання