Ім'я Сергій та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Сергій, читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Сергій

Як стверджують історики, ім'я Сергій (Sergius) – це римське родове ім'я, яке відносять до патрицианського роду Сергієв. Більш глибока етимологія імені скрутна. Деякі фахівці стверджують, що значення імені Сергій - "високий" або "знатний".

Форми імені Сергій

Сергійко, Сергієнько, Сергієчко, Сергійчик, Сергуня, Серьога, Серьожа, Серьончик, Серж.

Сергій – характер та доля

Сергій у дитинстві

Маленький Сергійко зростає активною і товариською дитиною. Це відкритий і добрий хлопчик, правда дуже вразливий. Часто саме дитячі дошкільні враження формують особистість цієї дитини. У цьому віці Сергій – максимально вразливий, що з дорослішанням майже зійде нанівець. У нього багато друзів і він з легкістю знаходить спільну мову з однолітками. Дуже любить активні ігри і важко переживає тривалу самотність.

Навчатися Сергій зазвичай не любить, а ось дані у нього для навчання дуже навіть непогані. Він наділений умінням схоплювати суть, що в наслідку багато разів його буде виручати. Ще Сергій наділений відмінною уявою і у нього хороші творчі здібності. Часто у володаря імені хороший слух і він навіть може отримати гідну музичну освіту. Всі ці поєднання зазвичай дозволяють Сергію закінчити школу з гідним атестатом.

Доросле життя Сергія

Сергій зазвичай дуже образливий. Його можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, тобто здатності бачити людей наскрізь. З ним не можливо не посваритися і важко ужитися. У його відсутність завжди згадуються численні веселі моменти пов'язані з ним. Життєві труднощі він вирішує самостійно, не покладаючись на когось. У нього багато друзів, і всім їм Сергій готовий допомогти в будь-яку хвилину. Протилежна стать і галасливі компанії у нього в пріоритеті, але багато хто навіть не здогадуються, що водночас він може бути дуже навіть серйозним.

А ще Сергій – сумлінний працівник, якого цінують як колеги, так і начальство. Він швидко і вправно налагодить будь-який трудовий процес, не зачіпаючи інтересів інших. Сергій швидко розуміє суть процесів, але ж це головне в багатьох галузях. Творча натура Сергія теж проявляється в роботі. Це може позначитися як на виборі професії, так і на самій його роботі. Він часто знаходить варіанти поліпшити і прискорити процес, причому без особливих витрат.

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Кохання, сексуальність, шлюб

У сімейних стосунках Сергій – чудовий господар будинку і турботливий чоловік. Іноді звичайно і в його родині бувають скандали, але це швидше виняток. Всі його знайомі знають наскільки він домовитий і часто просять поради щодо господарства. Якщо говорити про лідерство в родині, то іноді вони з дружиною його ділять порівну, але зазвичай все ж саме Сергій ухвалює ключові рішення. Дітей своїх Сергій дуже любить і може навіть розпестити, так що йому потрібно бути в цьому обережніше.

Сумісність імені Сергій з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Сергія з іменами: Валентина, Вікторія, Галина, Дарина, Єлизавета, Ірина, Ніна, Римма, Тетяна.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Сергія з іменами: Алла, Віра, Елеонора, Лариса.

Іменини Сергія

Іменини Сергія 2021 року за православним календарем святкують 15 січня, 27 січня, 2 квітня, 25 квітня, 1 червня, 6 червня, 11 липня, 18 липня, 25 серпня, 24 вересня, 8 жовтня, 11 жовтня, 20 жовтня, 23 жовтня, 29 листопада, 11 грудня.

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