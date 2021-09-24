Ім'я Софія та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Софія, читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Софія

Ім'я Софія (σοφία) прийшло до нас з Греції. Це ім'я було досить популярним ім'ям у населення древньої Еллади. У перекладі з грецької мови ім'я Софія означає "розумність", "мудрість" або "наука", залежно від контексту.

Форми імені Софія

Софійка, Софієнька, Соня, Сонечка, Софієчка.

Софія – характер та доля

Соня в дитинстві

Маленька Соня зростає спокійною і трохи замкнутою дитиною. Вона слухняна і акуратна дівчинка і любить тішити батьків. На контакт з оточенням йде боязко, але встановивши його з радістю проводить час. Не любить частої зміни обстановки і довго адаптується.

Доросле життя Софії

Головні характеристики, що властиві Софії - це її недовірливість, обережність і вольовий характер. Недовірливість іноді так сильно може проявлятися, що часто навіть близькі не знають, що відбувається в душі у Софії. У своїй внутрішній світ вона нікого не пускає. Водночас така ситуація її обтяжує і вона все життя шукає людину, якій зможе довіритися.

В роботі прекрасно позначаються вольові характеристики. Софія домагається успіху там, де у більшості просто опускаються руки. Ще вона володіє гарними аналітичними даними і схильністю все "розкладати по поличках". Цю рису її імені можна помітити і в її ставленні до порядку на робочому місці. На жаль делегування повноважень - це слабке місце Софії. Вона все намагається зробити сама.

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Кохання, сексуальність, шлюб

Сімейні стосунки у Софії бувають різні. Якщо вона знайде людину, з якою зможе по-справжньому бути відвертою, то шлюб буде вдалий. Якщо ж ні, то швидше за все шлюб розпадеться через якийсь час. Дітей своїх Софія дуже любить, але може і ревнувати до них. Бабуся, дідусям і чоловікові потрібно пам'ятати про це.

Сумісність імені Софія з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Софії з іменами: Анатолій, Віталій, Віктор, Дмитро, Євген, Костянтин, Олег, Юрій.

Найменша ймовірність міцних стосунків у Софії з іменами: Андрій, Антон, Влад, Ігор, Олександр.

Іменини Софії

Іменини Софії 2021 року за православним календарем святкують 1 квітня, 17 червня, 30 вересня, 1 жовтня, 29 грудня.

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