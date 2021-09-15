Ім'я Степан та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

15 вересня носії імені Степан святкують іменини. Що означає ім'я Степан читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Степан

Лінгвісти стверджують, що ім'я Степан походить від грецького імені Стефанос і у перекладі воно означає "вінець" або "вінок".

Форми імені Степан

Степанко, Степаночко, Степанонько, Стефко, Штефко і Штефцьо (в Галичині), Стецько.

Степан – характер та доля

Степан в дитинстві

Маленький Стьопа веселий і пустотливий хлопчисько. Він активний, легко сходиться з однолітками, а часто навіть стає їхнім лідером. Хлопчик вміє справляти приємне враження на дорослих. Водночас Степан з дитинства вимагає до себе поваги, а безпідставні вимоги виконувати відмовляється. Батькам доведеться багато пояснити малюку перш ніж вони досягнуть слухняності.

Доросле життя Степана

Дорослий Степан - це серйозний і привабливий чоловік. Він психологічно стійкий, а його сильний характер привертає до себе чимало людей. Так само люди помічають сильну волю Степана, що робить його ще більш популярним. Він не любить займатися саморекламою і не кидає слів на вітер. У Степана завжди багато друзів і товаришів.

Працювати Степан любить і вміє. Степан не жахається труднощів, якщо за ними бачить гідний результат. Якщо Степан вірить в справу, то і працювати буде на славу. Непогані задатки у нього і для бізнесу, але він рідко пов'язує свою діяльність з торгівлею. У Степана є внутрішня тяга до творчої праці.

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Кохання, сексуальність, шлюб

Степан в сімейному житті - це опора і захист. Він дуже турботливий і хазяйновитий. Його збалансований характер дозволяє згладжувати гострі кути сімейних стосунків. Однак варто зазначити, що Степан може розлучитися, якщо зрозуміє що кохання більше немає. Дітей Степан дуже любить і проводить з ними багато часу. Він турботливий і веселий батько, який заряджає позитивом всю сім'ю.

Сумісність імені Степан з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Степана з іменами: Дарина, Ірина, Зінаїда, Клара, Лідія, Надія, Ольга, Христина, Яна.



Найменша ймовірність міцних взаємин у Степана з іменами: Ганна, Людмила, Олена, Оксана, Тетяна, Юлія.

Іменини Степана

Іменини Степана 2021 року за православним календарем святкують 11, 15, 17, 24, 25, 27 січня; 7, 12, 21, 26 лютого; 10 квітня; 9, 20 травня; 25 червня; 6 липня; 15, 25 серпня; 2,9, 10, 15, 17, 20, 26 28 вересня; 15, 17 жовтня; 9, 10, 12, 13, 24,25 листопада; 11, 22, 28 грудня.

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