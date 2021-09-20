Ім'я Тетяна та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Тетяна читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Тетяна

Найпоширенішою теорією походження імені Тетяна можна назвати римську теорію. Відповідно до неї, ім'я Тетяна - це жіноча форма чоловічого імені Татій. Друга версія стверджує, що ім'я походить з грецької мови і у перекладі означає "упорядниця", "засновниця".

Форми імені Тетяна

Таня, Танечка, Танюша, Татуся, Танюся, Танюта, Тата, Туся, Таша, Тетянка.

Тетяна – характер та доля

Тетяна в дитинстві

Таня з дитинства дуже емоційний дитина. Вона схильна до різких змін настрою і це часто збиває з пантелику оточуючих. Вона вимагає постійної уваги і дуже ревнива до прояву уваги до інших дітей. Батькам дівчинки доведеться докласти багато зусиль, щоб сформувати зрілу особистість з таким ім'ям.

Навчання дається дівчинці непросто. Її мінливий настрій заважає їй ретельно займатися. В принципі все, що вимагає тривалої наполегливої ​​роботи - це не для Тетяни. Водночас, вона обожнює танці. Якщо дівчинка зможе ходити на танці, то вона це буде робити з великим задоволенням.

Доросле життя Тетяни

Мінливість настрою Тетяни зберігається і в дорослому віці. Ще її можна охарактеризувати як егоїстичну і зациклену на собі особу. Її внутрішнє Я вимагає постійного підживлення. Якщо ви не будете звертати на неї уваги, то можете стати найлютішим ворогом Тетяни. Вона просто вимагає уваги до себе.

Тетяна на роботі - це майстер дружити проти когось. Вона постійно створює якісь союзи для перемоги над суперниками. Їй би народиться в епоху палацових інтриг. Ідеальна шахрайка і аферистка, але може застосовувати свій талант і в мирній справі, наприклад в боротьбі з конкурентами.

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Кохання, сексуальність, шлюб

Сім'я для Тані - це ще один привід підживити своє самолюбство. Її чоловік буде майже цілодобово співати їй дифірамби, а інакше вона б і не виходила заміж. Дітей своїх Тетяна дуже любить і її можна назвати турботливою мамою. Діткам буде приділяти багато часу. Взагалі з появою дітей вона сильно змінюється в кращу сторону.

Сумісність імені Тетяна з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Тетяни з іменами: Анатолій, Артем, Валерій, Володимир, Іван, Ігор, Микола, Олег, Сергій.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Тетяни з іменами: Альберт, В’ячеслав, Геннадій, Станіслав.

Іменини Тетяни

Іменини Тетяни 2021 року за православним календарем святкують 18, 25 січня; 3 квітня; 17, 23 травня; 18 серпня; 3 вересня; 3 жовтня.

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