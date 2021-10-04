Ім'я Тимофій та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Тимофій, читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Тимофій

Ім'я Тимофій походить з грецької мови і у перекладі означає "почитати бога".

Форми імені Тимофій

Тима, Тимочко, Тимонько, Тимошко, Тимцьо, Тимона, Тимось, Тимусь, Тиміш, Тимко.

Тимофій – характер та доля

Тимофій в дитинстві

Маленький Тимофій у дитинстві зазвичай радує своїх батьків. Він урівноважений і слухняний. Тимофій вміє з маленького віку з легкістю виходити з конфліктних ситуацій і сам рідко стає їхнім джерелом. Своєю поведінкою він притягує до себе як дітей, так і дорослих. Оточенню іноді здається, що він занадто м'який і зовсім не має своєї думки, але це не так. Просто йому набагато важливіше комфорт тих хто поруч, а не особистісні переживання.

Доросле життя Тимофія

Однією з характеристик Тимофія можна назвати вразливість. Він уважно вислуховує співрозмовника і щиро йому переживає. Це часто дозволяє йому дати добру пораду, тільки не квапте його. Дуже добре бачить людей зсередини, але не ділиться цими спостереженнями з оточуючими, оскільки вважає це негідним. По-справжньому відпочиває в колі найближчих. Тільки там він може побути собою і розслабиться.

В роботі Тимофія характеризує скрупульозність, вміння заглиблюватися в деталі і посидючість. Якщо йому подобається те, чим він займається, то таке завзяття ви побачите не часто. Він за бажання легко освоює нові напрямки. Не вміє керувати людьми. Він їх прекрасно відчуває, але його темпераменту не вистачає для управління.

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Кохання, сексуальність, шлюб

Стосовно жінок має двояке почуття. Часто, внутрішньо розуміючи таємницю їхніх вчинків, схильний їх засуджувати, але є в його житті приємні винятки. Ті, кого він пустить в близьке коло спілкування, отримають від нього індульгенцію. У спілкуванні з жінками Тимофій ніжний і м'який. Дружні стосунки з усіма своїми коханими зберігає навіть після розставання. Для нього спорідненість душ важливіше сексу. Його заводить сам процес підкорення дівчини, цукерково-букетний період триває зазвичай довго. На інтимному побаченні чоловік створює атмосферу невимушеності і простоти, в ліжку він ніжний, послужливий. Жодна жінка не назве зв’язок з ним банальним. Перед приятелями своїми любовними перемогами не хвалиться.

Сумісність імені Тимофій з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Тимофія з іменами: Аліна, Анастасія, Вікторія, Єлизавета, Маргарита, Марія, Олександра, Олеся, Ольга, Світлана, Тетяна, Юлія.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Тимофія з іменами: Ганна, Євгенія, Ірина, Катерина, Надія, Олена, Поліна і Уляна.

Іменини Тимофія

Іменини Тимофія 2021 року за православним календарем святкують 1, 17 січня; 4, 6, 14, 26 лютого; 6, 12 березня; 29 квітня; 16 травня; 2, 23, 25 червня; 2 липня; 14 серпня; 1, 2 вересня; 11, 18, 22 листопада; 11 грудня.

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