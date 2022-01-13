Ім'я Василь та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Василь, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Значення і походження імені Василь

Ім’я Василь прийшло з Давньої Греції. Там раніше хлопчикам часто давали ім’я Басілейос, яке поступово переросло у Василіос. Сучасний варіант з’явився під час персидських воєн. В перекладі ім’я Василь означає “цар” або “царствений”.

Форми імені Василь

Коротко Василя часто називають: Вася, Васеня, Василько, Сюта, Васюта, Васяня, Васяха, Васяша.

Ласкаві форми імені Василь: Василюшка, Васильок, Васюша, Васюшенька.

В інших країнах ім’я Василь носить такі форми: Безіл, Базиліо, Базиль, Базиліус.

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Святі покровителі імені Василь, коли Василь святкує іменини

В святцях ім’я Василь зустрічається 117 разів. Свої іменини носії цього імені святкують багато разів на рік: 14 січня, 12 лютого, 13 березня, 17 березня, 20 березня, 4 квітня, 8 квітня, 25 квітня, 9 травня, 12 травня, 21 червня, 23 червня, 16 липня, 28 липня, 15 серпня і 24 серпня.

Один з найвідоміших святих, які носили ім’я Василь — святий Василь Великий. Його пам’ять православна церква вшановує 14 січня. Він народився 330 року в багатій родині, навчався в Афінах та Константинополі. Ще і молодому віці прагнув до аскетизму, а тому все своє майно віддав біднякам і подорожував по Сирії.

Василь – характер та доля

Вася в дитинстві

Маленький Василь досить сильно відрізняється від своїх однолітків. Поки інші хлопці бігають по двору і веселяться, Вася спокійно сидить в кімнаті і не пустує. Він не хуліганить і взагалі ніколи не приносить неприємностей своїм батькам. Майже весь вільний час маленький Василь проводить на самоті, читаючи книги або граючи в настільні ігри. Через такий спокійний характер у Васі буває мало друзів. Адже таку ж тиху і врівноважену дитину знайти досить важко. Василь — допитлива і досить розумна дитина. Йому важко розкриватися іншим навіть у юному віці.

Ім'я Василь в перекладі означає "цар" / pixabay.com

Доросле життя Василя

В дорослому віці Василь — дуже приємна у спілкуванні людина. Йому легко знаходити спільну мову з усіма людьми. При цьому Василь зберігає доброзичливість навіть до тих, хто йому зовсім не подобається. В інших йому не подобається грубість, безпричинний гнів, дратівливість, хоча в деяких моментах в житті Василь сам може стати таким. Він завжди готовий прийти на допомогу близьким і ніколи не залишить у біді. До потенційних друзів Василь висуває досить високі вимоги. Але якщо когось цей чоловік вже назвав своїм товаришем, то робить все, аби зберегти вашу дружбу.

Кохання, сексуальність, шлюб

У відносинах з протилежною статтю Василь відчуває себе впевнено, вміє володіти ситуацією у спілкуванні з жінками. Під час знайомства завжди підкреслює сильні сторони. Здебільшого всі дівчата від Васі сходять з розуму, а ось сам чоловік вибирає собі партнерку досить довго. На перший план у відносинах ставить вірність, чесність, підтримку і щирі почуття.

У Василя трохи приглушена сексуальність, тому він ніколи не висуває її на перший план. Для нього набагато важливіша духовна складова відносин. Василь вміє контролювати свої емоції і довгий час може спілкуватися з дівчиною без інтиму.

У сім’ї цього чоловіка часто панують взаєморозуміння та мир. Собі в дружини Василь набагається підібрати порядну і спокійну жінку, яка також ставить на перший план вірність. Всі проблеми вирішує шляхом обговорення. Для своєї обраниці Василь стане справжньою підтримкою та кам’яною стіною, яка захистить від життєвих негараздів.

Сумісність імені Василь з іншими іменами

Які імена підходять Василю для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Василя з іменами: Катерина, Аліса, Галина, Злата, Юлія, Лариса, Жанна, Анастасія, Роза, Людмила.

Найменша ймовірність міцних стосунків у Василя з іменами: Тетяна, Олена, Ніна, Поліна, Надія, Ірина, Наталя, Софія, Ольга, Світлана.