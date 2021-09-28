Ім'я Вероніка та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Вероніка читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Вероніка

Історики стверджують, що ім'я Вероніка походить від імені Ференіка, імені дружини правителя Єгипту з династії Птолемеїв. Ференіка - це ім'я, що складається з двох коренів слів: Φερενικη розшифровується як φερω - "приносити" і νικη - "перемога", тобто значення імені Вероніка - "та, що приносить перемогу".

Форми імені Вероніка

Віра, Віка, Ніка, Нічка, Нікуся, Роня, Рона, Ронюша, Вероничка, Вірочка, Верона.

Вероніка – характер та доля

Вероніка в дитинстві

Маленька дівчинка Вероніка - це радість для батьків і однолітків. Вона легка в спілкуванні і у неї завжди багато товаришів. Вона яскрава і позитивна, заряджає своїм позитивом оточуючих. Дуже любить бути центром уваги і всіляко до цього прагне.

Навчання для Вероніки не складає особливих труднощів, але це скоріше оцінки "за красиві очі". Батькам потрібно бути уважними якщо вони хочуть хорошої освіти для дочки. Вона не любить вчитися і їй властива "зоряна хвороба" вже в юнацькі роки.

Доросле життя Вероніки

Вероніка розумна, працьовита, часто похмура. Зазвичай вона нездатна дарувати ніжність і любов. Це потайлива натура, самовпевнена і розважлива. Незгоду з чиєю-небудь думкою висловлює дуже емоційно. Така жінка вперта, її легко можна образити або поранити необережним словом. Але вона швидше захистить іншу людину, а не себе. Вроджена порядність особливо яскраво проявляється в переломні періоди її життя.

Робота Вероніки швидше пов'язана з її улюбленою справою - бути центром уваги. Вона може бути журналісткою або ведучою, добре підходять посади де потрібно багато спілкуватися і справляти враження. Вона нерідко має гарну зовнішністю і з успіхом користується цим в потрібних випадках.

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Кохання, сексуальність, шлюб

Сім'я і дім для Вероніки довгий час залишаються нецікавими. Однак і Вероніка задумається над створенням сім'ї. Спочатку їй буде складно, адже потрібно буде все ж домовляються і пристосовуватися, але при достатньому терпінні чоловіка, вона впорається. Ідеал її чоловіка — це серйозний, надійний, турботливий і терплячий чоловік, який займе лідерську позицію в їхній парі. Водночас, від самого початку заміжжя така дівчина постарається зробити все, щоб зберегти свою незалежність. Вона може стати люблячою і господарською дружиною, але тільки якщо між нею і її обранцем вишикуються довірчі відносини, наповнені турботою і ніжністю.

Сумісність імені Вероніка з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Вероніки з іменами: Борис, Володимир, Ігор, Леонід, Олександр, Петро, Станіслав.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Вероніки з іменами: Віктор, Віталій, Костянтин, Микола, Семен.

Іменини Вероніки

Іменини Вероніки 2021 року за православним календарем святкують 25 червня; 9, 12, 25, 30 липня; 17 жовтня.

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