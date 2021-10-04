Ім'я Вікторія та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Вікторія, читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Вікторія

Вікторія - це ім'я латинського походження. Латиняни (римляни) вважали, що це ім'я богині перемоги Вікторії. Тому ім'я Вікторія у перекладі означає "переможниця".

Форми імені Вікторія

Вікочка, Вікулька, Вікуська, Віка, Вікуля, Вікуся, Віта, Віточка, Вітонька, Вітуля, Вітторія.

Вікторія – характер та доля

Віка в дитинстві

Віка зростає вольовою дитиною і її важко змусити щось робити. Батькам потрібно буде навчиться прищеплювати любов до правильних речей. Якщо Віка сама захотіла, то зупинити її вкрай складно. Вона любить бути в центрі уваги і всіляко до цього прагне. Маленька Вікторія подобається іншим дітям і вихователям, оскільки вміє подати себе з малих років.

У Вікторії навчання посідає не дуже важливе значення в житті, але це не означає що вона погано вчиться. Якщо Вікторія захоче вчиться добре, то це буде прекрасна учениця. Якщо вона хоче хороших оцінок, то будуть оцінки, якщо хоче добре знати, будуть знання. Часто вчиться Вікторія добре, але знань залишається небагато. Для неї оцінка частіше важливіше розуміння предмета. Навчатися погано вона вважає для себе нижче власної гідності.

Доросле життя Вікторії

Вікторія має аналітичний розум і під час ухвалення рішень більш схильна покладатися на логіку, ніж на інтуїцію. Вона не любить порожніх перебувань в мріях і не буде чекати принца на білому коні. Це можна віднести до всіх галузей життя Вікторії. Часто вона виглядає знервованою, хоча правильніше цей стан у неї назвати зосередженістю.

На роботі любить самостійність і відповідальність за результат особисто на ній. Слабо пристосована до командної роботи, але водночас вона гарний керівник. Досить добре виконує роботу пов'язану зі спілкуванням. Любить справляти враження і якщо робота буде пов'язана з цим, то Вікторія незамінний співробітник.

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Кохання, сексуальність, шлюб

У родині Вікторія дуже ревнива. Вона важко переносить будь-які, навіть найнезначніші, прояви симпатії до інших жінок. Водночас дізнатися справжні почуття Вікторії досить складно. Вона відкриває свої переживання тільки найближчим і потрапити в це коло досить складно. Якщо Вікторія ділиться власними переживаннями з вами, значить ви на це заслужили.

Сім'ю створює пізно, навіть після весілля вона здатна довго сумніватися в правильності вибору. Ідеал для неї - розумний і чуйний чоловік, який дарує їй опору і впевненість. Вікторія – прекрасна господиня і турботлива дружина, вона обожнює балувати домочадців смачною їжею.

Сумісність імені Вікторія з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Вікторії з іменами: Артем, Валерій, Владислав, Кирило, Максим, Михайло, Олексій, Тимофій.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Вікторії з іменами: Андрій, Віталій, Марк, Петро, Руслан, Семен.

Іменини Вікторії

Іменини Вікторії 2021 року за православним календарем святкують 13 лютого, 12 березня, 12 вересня, 24 жовтня, 17 листопада, 23 грудня.

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