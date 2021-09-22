Ім'я Віра та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Віра читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Віра

Ім'я Віра за походженням грецьке, воно означає "віра", а звучить на давньогрецькій як Пістіс (Πίστις). Це одне з тих небагатьох імен, що перекладаються і трактуються так само, як і звучать.

Форми імені Віра

Віронька, Вірочка, Віруня, Вірунька, Віруся, Віруська, Вірка, Вірця.

Віра – характер та доля

Віра в дитинстві

Віра зростає спокійною і врівноваженою дівчинкою. Вона прекрасна і добрий дитина. Віра легко знаходить спільну мову з однолітками і старшими. Водночас вона досить стримана в прояві емоцій. Дівчинка схильна до серйозних роздумів і догляду в себе. Віру не можна назвати мрійливою - це їй не властиво.

Доросле життя Віри

Головними характеристиками Віри можна назвати розсудливість і виваженість. Їй також властива певна флегматичність. Віра не любить поспішності в життя. Вона має досить незворушний характер, що нерідко виручає її в житті. У Віри добре розвинена інтуїція і вона до неї прислухається. Іноді Віра стає недовірливою, але це досить швидко проходить.

В роботі Віра особливо не проявляється. Для неї робота - це скоріше необхідність. Вона при можливості навряд чи буде працювати, так що не чекайте від Віри в роботі особливих звершень. Водночас, якщо вона береться за щось, то робить це на совість і з розумом. Не любить коли її кваплять, так що їй бажано шукати спокійну постійну роботу.

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Кохання, сексуальність, шлюб

До сімейних стосунків Віра ставиться дуже серйозно. Вона довго шукає справжнього чоловіка, якого визначить тільки за його вчинками. Чоловіка дуже любить і всіляко про нього піклується. Вона ласкава і дбайлива мама. Дуже любить своїх дітей і зберігає з ними гарні стосунки все життя.

Сумісність імені Віра з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Віри з іменами: Борис, Володимир, Вадим, Захар, Єгор, Євгеній, Ігор, Михайло, Олександр.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Віри з іменами: Анатолій, В'ячеслав, Владислав, Олег.

Іменини Віри

Іменини Віри 2021 року за православним календарем святкують 30 вересня.

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