Ім'я Владислав та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Що означає ім'я Владислав читайте у нашому матеріалі.

Значення і походження імені Владислав

Владислав - це слов'янське двукорінне ім'я: влад - "володіти" і -слав - "слава". За однією з версій воно може бути калькою давньогерманського імені Waldemar (Вальдемар), що походить від основ waltan - "царювати", "панувати" і mari - "славний", "знаменитий".

Форми імені Владислав

Владик, Владе, Влад, Владюша, Владиславчик, Владіславушка, Слава, Славік, Славочка.

Владислав – характер та доля

Владислав в дитинстві

Маленький Владислав наділений природного витонченістю манер. Багато дорослих розчулюють такої особливості дитини, а діти з задоволенням дружать з Владиславом. У нього велика кількість друзів, особливо його цінують дівчата. З самого дитинства спілкування з протилежною статтю його сильний коник. Хлопчик росте працьовитим і його терпінню можна лише позаздрити. Даний від природи розум дає йому хороші шанси в житті, але вимагає постійного тренування і при недостатній навантаженості може швидко стати невиразним на загальному тлі.

Доросле життя Владислава

Однією з головних характеристик Владислава є наполегливість. Завдяки їй, він часто досягає успіху там, де у інших опускаються руки. Він вміє чекати результату і кожен день над ними працювати. Успішний у таких галузях як управління персоналом, власний бізнес і політика. Що йому може завадити в досягненні мети, так це почуття власної гідності. В політиці і бізнесі іноді потрібно вміти йти на компроміс з совістю заради чогось більшого.

Природна чуйність Владислава і доброта можуть як допомогти йому, так і зіграти злий жарт. Ці корисні якості Владислава подарують в житті йому багато друзів, однак і тих хто захоче цими якостями скористатися. Він повинен бути уважним і обережним з начебто близькими людьми.

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Кохання, сексуальність, шлюб

У любовних стосунках у Владислава великий вибір. Його тактовність притягує слабку стать як магніт. У шлюбі Владислав зазвичай стає сімейною людиною, але якщо шлюб поспішний, то його поведінка може і не зміниться. Владислав любить дітей, дуже терплячий і часом може виглядати нянькою. Але надовго його не вистачить, при першій же зручній нагоді він перекладе ці обов'язки на когось іншого і побіжить займатися більш цікавою для нього справою.

Сумісність імені Владислав з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Владислава з іменами: Вікторією, Галиною, Оленою, Ніною.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Владислава з іменами: Анжелою, Вірою, Валерією, Веронікою, Зінаїдою, Маргаритою, Наталею, Тетяною.

Іменини Владислава

Іменини Владислава 2021 року за православним календарем святкують 7 жовтня.

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