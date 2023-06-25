Imagine Dragons допоміг відновити 14-річному Сашку будинок, який вщент зруйнували окупанти

Американський гурт Imagine Dragons допоміг відновити 14-річному Сашку з Миколаївщини будинок, який під час окупації вщент зруйнували російські військові.

Зокрема, підліток із Новогригорівки знявся у кліпі музикантів на пісню Crushed. Режисер Тай Арнольд особисто познайомився із Сашком та вмовив його стати героєм відеороботи Imagine Dragons. Таким чином світ побачив масштаби руйнувань, які завдали російські окупанти, та дізнався історію 14-річного підлітка.

"Я познайомився з Сашком, коли доставляв гуманітарку в його село. Я дивився на зруйновані будинки й помітив, як Сашко блукає на самоті. Ми почали спілкуватись, і я дізнався його історію, зняв відео з ним, поки ми розмовляли. Поспілкувавшись з Imagine Dragons про кліп, я відчув, що кадри з Сашком можуть розповісти важливу історію про Україну та війну. Зрештою Сашко погодився, і я дуже радий, що ми створили добру історію, яка змінила його життя", - зазначив режисер.

Врешті зруйнований будинок Сашка почали відновлювати. Як розповіли в урядовій платформі UNITED24, амбасадором якого у травні став гурт Imagine Dragons, оселю підлітка відновлюватиме партнер платформи – мережа мультимаркетів "Аврора".

Будинок 14-річного Сашка

"Тай повідомив нам, що зняв щемливу історію про хлопця і думає, що з цього вийде кліп для Imagine Dragons. Звісно, ми були неймовірно вдячні, адже кожна така робота — це можливість знову і знову нагадувати світу про війну в Україні. Кліп Crushed неможливо було дивитися без сліз. І ми одразу зрозуміли, що маємо допомогти Сашкові повернутися додому. Тож ми попросили про допомогу нашого постійного партнера", — розповіла координаторка UNITED24.

Загалом, будинок підлітка вщент зруйнований, і його потрібно відбудовувати майже з нуля. Планується, що через декілька місяців родина Сашка вже зможе повернутися у свою оселю.

Будинок 14-річного Сашка

"Будинок Сашка суттєво зруйнований, відбудовувати цілі фрагменти потрібно з нуля. Тож ми вирішили додати ще пару кімнат і веранду, про яку мріяла Сашкова мама. Будівельники поспішають, за пару місяців обіцяли здати роботи", - прокоментував співзасновник мережі мультимаркетів.

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