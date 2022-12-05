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Імбирне печиво: чотири рецепти найпопулярнішого новорічного десерту

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Імбирне печиво: чотири рецепти найпопулярнішого новорічного десерту

Імбирне печиво: чотири рецепти найпопулярнішого новорічного десерту / Фото: Pexels

Імбирне печиво — прості ласощі, які точно сподобаються вашим рідним. Цей новорічний десерт стає все більше популярним в Україні. А в світі він вже давно завоював серця багатьох людей. ТСН.ua пропонує вам спробувати приготувати імбирне печиво за одним з чотирьох рецептів.

Імбирне печиво: класичний рецепт

Інгредієнти:

  • 200 г вершкового масла;
  • 100 г цукру;
  • 3 яйця;
  • 2 ч. ложки меленого імбиру;
  • 3 ч. ложки кориці;
  • 250 г борошна;
  • 2 ч. ложки розпушувача;
  • цукрова пудра.
Імбирне печиво: класичний рецепт / © Pexels
Імбирне печиво: класичний рецепт / Фото: Pexels

Як приготувати класичне імбирне печиво "Ялинки":

  1. Яйця та вершкове масло потрібно брати кімнатної температури. Масло розімнути виделкою, додати цукор та добре перемішати, щоб кристалики розчинилися.
  2. Додати до масла яйця, корицю та імбир. Ретельно перемішувати після кожного додавання нового інгредієнта.
  3. Просіяти і додати (спочатку лише 3 ст. ложки) борошно. Додати розпушувач, перемішати.
  4. Поступово додати все борошно, замішати тісто. Воно повинне бути еластичним і злегка липнути до рук.
  5. Замотати в харчову плівку і залишити в холодильнику на 30 хвилин.
  6. Дістати охолоджене тісто з холодильника, вирізати печиво у формі ялинок за допомогою спеціальних формочок.
  7. Викласти на застелене пергаментом деко. Випікати 10 хвилин у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці.

Дієтичний рецепт імбирного печива без цукру і масла

Інгредієнти:

  • 200 г домашнього сиру;
  • 50 г пшеничних висівок дрібного помелу;
  • 1 яєчний білок;
  • 3 ст. ложки цільнозернового борошна;
  • 1 ст. ложка розігрітого меду;
  • 2 ч. ложки кориці, меленого імбиру, гвоздики;
  • 1 ч. ложка какао-порошку;
  • 1 ч. ложка розпушувача;
  • мускатний горіх, сіль, кардамон — за бажанням.
Дієтичний рецепт імбирного печива без цукру і масла / © Pexels
Дієтичний рецепт імбирного печива без цукру і масла / Фото: Pexels

Як приготувати дієтичне імбирне печиво:

  1. В мисці потрібно змішати білок, домашній сир, спеції та підсолоджувачі (мед, кардамон, мускатний горіх) за допомогою блендеру.
  2. Додати висівки, борошно і ще раз добре перемішати.
  3. Отримане тісто загорнути в плівку та залишити в морозильній камері на 1 годину.
  4. Дістати тісто, розкатати (товщина 5 мм) та вирізати фігурки.
  5. Викласти на деко з пергаментом, відправити до духовки на 15 хвилин (температура 190 градусів).

Імбирне печиво з шоколадом: для справжніх ласунів

Інгредієнти:

  • 125 г вершкового масла;
  • 200 г цукру;
  • 2 г ваніліну;
  • 80 г імбиру;
  • 250 г пшеничного борошна;
  • 4 яйця;
  • 1 ч. ложка соди;
  • 400 г чорного шоколаду;
  • 200 г родзинок.
Імбирне печиво з шоколадом / © Pexels
Імбирне печиво з шоколадом / Фото: Pexels

Як приготувати смачне імбирне печиво з шоколадом:

  1. Збити вершкове масло з цукром до однорідної маси. Додати яйця та ванілін. Яйця краще додавати по-одному, щоразу добре збиваючи масу.
  2. Подрібнити імбир і додати до суміші.
  3. Додати просіяне борошно з содою, натерти зверху чорний шоколад. Добре перемішати.
  4. Розкатати тісто, вирізати печиво та викласти на змащене маслом деко.
  5. Випікати 30 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.

Рецепт імбирного печива зі свіжим імбирем

Інгредієнти:

  • 2 склянки борошна;
  • 1 склянка цукру;
  • 100 г вершкового масла;
  • 1 яйце;
  • 2 кореня імбиру;
  • 5-6 суцвіть гвоздики;
  • 1 ч. ложка меленої кориці;
  • 1 ч. ложка розпушувача.
Імбирне печиво зі свіжим імбирем / © Pexels
Імбирне печиво зі свіжим імбирем / Фото: Pexels

Як приготувати:

  1. Імбирний корінь очистити і натерти на дрібній тертушці. Подрібнити гвоздику в ступці.
  2. Змішати борошно з імбирем, корицею та гвоздикою.
  3. Збити вершкове масло з цукром, додати яйце. Далі поступово замішувати борошно.
  4. Розкатати тісто, вирізати фігурки. Присипати можна цукром або мигдалем.
  5. Деко змастити олією. Викласти на нього печиво.
  6. Випікати за температури 180-190 градусів 30 хвилин.

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