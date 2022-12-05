Імбирне печиво: чотири рецепти найпопулярнішого новорічного десерту

Імбирне печиво — прості ласощі, які точно сподобаються вашим рідним. Цей новорічний десерт стає все більше популярним в Україні. А в світі він вже давно завоював серця багатьох людей. ТСН.ua пропонує вам спробувати приготувати імбирне печиво за одним з чотирьох рецептів.
Імбирне печиво: класичний рецепт
Інгредієнти:
- 200 г вершкового масла;
- 100 г цукру;
- 3 яйця;
- 2 ч. ложки меленого імбиру;
- 3 ч. ложки кориці;
- 250 г борошна;
- 2 ч. ложки розпушувача;
- цукрова пудра.
Як приготувати класичне імбирне печиво "Ялинки":
- Яйця та вершкове масло потрібно брати кімнатної температури. Масло розімнути виделкою, додати цукор та добре перемішати, щоб кристалики розчинилися.
- Додати до масла яйця, корицю та імбир. Ретельно перемішувати після кожного додавання нового інгредієнта.
- Просіяти і додати (спочатку лише 3 ст. ложки) борошно. Додати розпушувач, перемішати.
- Поступово додати все борошно, замішати тісто. Воно повинне бути еластичним і злегка липнути до рук.
- Замотати в харчову плівку і залишити в холодильнику на 30 хвилин.
- Дістати охолоджене тісто з холодильника, вирізати печиво у формі ялинок за допомогою спеціальних формочок.
- Викласти на застелене пергаментом деко. Випікати 10 хвилин у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці.
Дієтичний рецепт імбирного печива без цукру і масла
Інгредієнти:
- 200 г домашнього сиру;
- 50 г пшеничних висівок дрібного помелу;
- 1 яєчний білок;
- 3 ст. ложки цільнозернового борошна;
- 1 ст. ложка розігрітого меду;
- 2 ч. ложки кориці, меленого імбиру, гвоздики;
- 1 ч. ложка какао-порошку;
- 1 ч. ложка розпушувача;
- мускатний горіх, сіль, кардамон — за бажанням.
Як приготувати дієтичне імбирне печиво:
- В мисці потрібно змішати білок, домашній сир, спеції та підсолоджувачі (мед, кардамон, мускатний горіх) за допомогою блендеру.
- Додати висівки, борошно і ще раз добре перемішати.
- Отримане тісто загорнути в плівку та залишити в морозильній камері на 1 годину.
- Дістати тісто, розкатати (товщина 5 мм) та вирізати фігурки.
- Викласти на деко з пергаментом, відправити до духовки на 15 хвилин (температура 190 градусів).
Імбирне печиво з шоколадом: для справжніх ласунів
Інгредієнти:
- 125 г вершкового масла;
- 200 г цукру;
- 2 г ваніліну;
- 80 г імбиру;
- 250 г пшеничного борошна;
- 4 яйця;
- 1 ч. ложка соди;
- 400 г чорного шоколаду;
- 200 г родзинок.
Як приготувати смачне імбирне печиво з шоколадом:
- Збити вершкове масло з цукром до однорідної маси. Додати яйця та ванілін. Яйця краще додавати по-одному, щоразу добре збиваючи масу.
- Подрібнити імбир і додати до суміші.
- Додати просіяне борошно з содою, натерти зверху чорний шоколад. Добре перемішати.
- Розкатати тісто, вирізати печиво та викласти на змащене маслом деко.
- Випікати 30 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.
Рецепт імбирного печива зі свіжим імбирем
Інгредієнти:
- 2 склянки борошна;
- 1 склянка цукру;
- 100 г вершкового масла;
- 1 яйце;
- 2 кореня імбиру;
- 5-6 суцвіть гвоздики;
- 1 ч. ложка меленої кориці;
- 1 ч. ложка розпушувача.
Як приготувати:
- Імбирний корінь очистити і натерти на дрібній тертушці. Подрібнити гвоздику в ступці.
- Змішати борошно з імбирем, корицею та гвоздикою.
- Збити вершкове масло з цукром, додати яйце. Далі поступово замішувати борошно.
- Розкатати тісто, вирізати фігурки. Присипати можна цукром або мигдалем.
- Деко змастити олією. Викласти на нього печиво.
- Випікати за температури 180-190 градусів 30 хвилин.
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