Імбирне печиво: чотири рецепти найпопулярнішого новорічного десерту

Імбирне печиво — прості ласощі, які точно сподобаються вашим рідним. Цей новорічний десерт стає все більше популярним в Україні. А в світі він вже давно завоював серця багатьох людей. ТСН.ua пропонує вам спробувати приготувати імбирне печиво за одним з чотирьох рецептів.