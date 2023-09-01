Імена лікарів-хабарників і ухилянтів оприлюднять публічно: Данілов про перевірки ВЛК

Це відбудеться після того, як їхню провину доведуть.

В Україні наразі тривають перевірки військово-лікарських комісій. Остаточні результати будуть за два-три тижні. Втім, фактів незаконних дій задля уникнення мобілізацій є чимало. Їх виявляють на території тієї чи іншої області.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"На превеликий жаль, дехто вирішив скористатися можливістю виписувати собі документи на непридатність до армії, що є абсолютно прикрою ситуацією під час війни", - каже він.

За словами Данілова, деяким ухилянтам лікарі за хабарі виписували довідку про відсутність однієї нирки. Що більше - часто "непридатним" ставили один і той самий діагноз.

"Вони не утруждалися. Якщо була сформована та чи інша група, у них майже в 90% випадків був один і той самий діагноз. Вони записували на автоматі. Все це буде підлягати перевірці у законний спосіб. Якщо людина дійсно непридатна, їй нема чого лякатися", - наголосив секретар РНБО.

Факти підроблення документів на ВЛК виявляють щодня, зауважив Данілов. Коли провина буде доведена, то імена винуватців оприлюднять.

"Якщо доводять відповідні органи, що було скоєно злочин, то всі імʼя і прізвища всіх цих лікарів будуть обовʼязково відомо. З прізвищами тих, хто отримав від них таку «допомогу»", – зазначив він.

Данілов також додав, що необхідно точно визначити, де можуть використовуватися люди з обмеженою придатністю.

Нагадаємо, народний депутат Давид Арахамія заявив, що після усіх перевірок ВЛК винні відповідатимуть за законом. Люди, які давали хабарі й підробляли документи, будуть покарані.

Читайте також: