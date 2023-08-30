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Іменні конверти з грошима: ДБР виявило махінації з висновками військово-лікарської комісії на Вінниччині (фото)

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Іменні конверти з грошима: ДБР виявило махінації з висновками військово-лікарської комісії на Вінниччині (фото)

ДБР перевіряє можливу причетність до злочину керівництва ВЛК та представників інших медичних установ міста / ДБР

Ділкам світить позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Працівники ДБР виявили махінації із висновками військово-лікарської комісії у місті Хмільнику Вінницької області. З лютого 2023 року представники ВЛК налагодили злочинну схему одержання коштів від призовників. За визнання “непридатним” до служби чоловіки мали заплатити від 3 тисяч доларів США.

Про це інформує ТСН.ua з посиланням на Телеграм-канал Оперативний ЗСУ

ДБР перевіряє можливу причетність до злочину керівництва ВЛК та представників інших медичних установ міста. Крім того, є підстави вважати, що учасники схеми вимагали гроші навіть у тих осіб, які насправді є непридатними до служби.

Працівники ДБР провели обшук у приміщенні одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону / ДБР / ©
Працівники ДБР провели обшук у приміщенні одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону / ДБР

30 серпня 2023 року працівники ДБР провели обшук у приміщенні одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону. Було виявлено та вилучено засоби зв’язку, службова документація, чорнові записи, а також грошові кошти невідомого походження у гривні та іноземній валюті на загальну суму в понад 70 тис. грн в окремих конвертах із прізвищами. 

Було вилучено кошти невідомого походження / ДБР / ©
Було вилучено кошти невідомого походження / ДБР

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві поліцейські викрили представницю військово-лікарської комісії, яка за хабар у дві тисячі доларів обіціяла надати відповідне рішення ВЛК для уникнення мобілізації.

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Дата публікації
Перегляди
437
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