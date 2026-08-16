Ім’я в квитку не збігається з паспортом: чи пропустять на міжнародний рейс

Укрзалізниця / © Associated Press

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Під час оформлення квитків на міжнародні рейси українці можуть вказувати ім’я та прізвище як українською, так і англійською мовою. Обидва варіанти є допустимими.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

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Якщо пасажир заповнює дані українською, система автоматично транслітерує їх відповідно до стандартів Державної міграційної служби України, які затверджені постановою Кабінету Міністрів.

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Чи буде проблемою інша транслітерація

Навіть якщо автоматична транслітерація відрізняється від написання імені чи прізвища у закордонному паспорті, це не створить проблем під час перевірки квитка.

У прізвищі або імені допускається до трьох помилок — у такому разі квиток також вважатиметься дійсним.

Під час купівлі міжнародного квитка пасажири можуть обирати зручну для себе мову введення даних, не хвилюючись через автоматичну транслітерацію.

Нагадаємо, нові ціни на транспорт вже зараз витісняють медиків зі столиці. У Києві майже місяць діють нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Місцева влада збільшила їх майже у чотири рази — з 8 до 30 грн.

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